ПФУ урезал пенсию госслужащей с 16 тысяч до 7 тысяч грн из-за нового постановления Кабмина — Верховный Суд признал это незаконным

Пенсионный фонд после изменений в порядок назначения пенсий госслужащим уменьшил женщине ранее назначенную пенсию более чем в два раза и перевел ее на другой вид пенсии.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел дело о правомерности уменьшения размера пенсии государственного служащего после вступления в силу постановления Кабинета Министров №823 и последующего перевода лица на пенсию по возрасту согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Суд исследовал, имел ли Пенсионный фонд право пересматривать уже назначенную пенсию государственного служащего в связи с изменением нормативного регулирования и отказывать в восстановлении ее выплаты в ранее установленном размере.

Суть дела

Истец длительное время работала на должностях государственной службы и была уволена в конце 2019 года в связи с реорганизацией. Еще в 2016 году ей была установлена II группа инвалидности и назначена пенсия по инвалидности в соответствии с Законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

После достижения пенсионного возраста она обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии государственного служащего в соответствии со статьей 37 Закона «О государственной службе». К заявлению были приложены справки о составляющих заработной платы, выданные управлением социальной защиты населения, которые соответствовали формам, утвержденным постановлением правления Пенсионного фонда от 17 января 2017 года №1-3.

На основании представленных документов с 1 февраля 2024 года Пенсионный фонд назначил ей пенсию государственного служащего в размере 60% заработной платы, указанной в данных справках. Размер пенсии составил 16 402,26 грн.

Позже Главное управление Пенсионного фонда в Черкасской области уведомило истца о том, что после внесения Кабинетом Министров изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц постановлением №823 от 12 июля 2024 года размер ее пенсии государственного служащего приведен в соответствие с новыми требованиями законодательства. В результате размер пенсии был уменьшен до 7 670 грн. Поскольку этот размер оказался меньше размера пенсии по Закону №1058-IV, с 1 декабря 2024 года лицо было переведено на пенсию по возрасту по общеобязательной системе пенсионного страхования.

В феврале 2025 года истец обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о начислении и выплате ей пенсии государственного служащего в ранее установленном размере. Однако в порядке экстерриториальности Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области отказало в удовлетворении заявления, указав, что отсутствуют основания для учета представленных справок при проведении перерасчета пенсии.

Не согласившись с таким отказом, истец обратилась в административный суд.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Черкасский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Суд исходил из того, что после вступления в силу постановления Кабинета Министров №823 порядок определения заработной платы для назначения пенсии государственным служащим претерпел изменения.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что справки о составляющих заработной платы, на основании которых истцу была назначена пенсия, не соответствовали новым требованиям пункта 4-2 Порядка №622 в редакции постановления №823. По мнению суда, в таких правоотношениях справки должны были содержать показатели заработной платы, определенные не позднее 31 декабря 2023 года.

Шестой апелляционный административный суд согласился с этими выводами и оставил решение без изменений.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд прежде всего обратил внимание на то, что ответчики не отрицали наличие у истца необходимого стажа государственной службы, достижение соответствующего возраста и права на пенсию государственного служащего в соответствии со статьей 37 Закона «О государственной службе» с учетом положений Закона №889-VIII.

Суд подчеркнул, что право истца на такую пенсию уже было реализовано, поскольку с 1 февраля 2024 года ей была назначена пенсия государственного служащего в размере 60% заработной платы, указанной в представленных справках.

Коллегия судей подчеркнула, что предметом спора является не первоначальное приобретение права на пенсию, а правомерность последующих действий Пенсионного фонда по уменьшению размера уже назначенной пенсии и переводу лица на другой вид пенсионного обеспечения.

Верховный Суд установил, что при обращении за назначением пенсии истец представила справки, которые полностью соответствовали форме и содержанию, определенным постановлением правления Пенсионного фонда №1-3. Именно эти документы были приняты и учтены органом Пенсионного фонда при назначении пенсии.

Суд обратил внимание, что после внесения изменений постановлением Кабинета Министров №823 в Порядок №622 было прямо предусмотрено: справки о заработной плате государственных служащих по новым формам выдаются исключительно для назначения пенсии в соответствии с пунктами 10 и 12 Заключительных и переходных положений Закона №889-VIII и не являются основанием для пересмотра ранее назначенной пенсии государственного служащего.

По мнению Верховного Суда, само по себе принятие постановления Кабинета Министров №823 после назначения пенсии не предоставляло Пенсионному фонду полномочий пересматривать уже установленный размер пенсии, поскольку на момент ее назначения все представленные документы соответствовали требованиям действующего законодательства.

Суд сослался на статью 58 Конституции Украины и практику Конституционного Суда относительно принципа недопустимости обратного действия нормативно-правовых актов во времени. Коллегия подчеркнула, что действие нового нормативного регулирования не может распространяться на правоотношения, которые возникли и были реализованы до вступления его в силу.

Верховный Суд также отметил, что после принятия постановления №823 Пенсионный фонд фактически уменьшил размер пенсии истца с 16 402,26 грн до 7 670 грн и перевел ее на другой вид пенсионного обеспечения. Такие действия были осуществлены исключительно вследствие изменения нормативного регулирования.

Оценивая поданное в феврале 2025 года заявление, Суд пришел к выводу, что истец не просила провести перерасчет пенсии на основании новых или дополнительных документов. Фактически она требовала восстановить выплату пенсии в том размере, который был установлен при ее первоначальном назначении. Материалы дела не подтверждают представление каких-либо новых документов.

Следовательно, Пенсионный фонд безосновательно отождествил такое обращение с заявлением о перерасчете пенсии и ошибочно отказал в его удовлетворении, ссылаясь на отсутствие оснований для учета справок.

Кроме того, Верховный Суд применил положения статьи 1 Первого протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод и отметил, что право на пенсию охватывается гарантиями мирного владения имуществом. Суд подчеркнул, что лицо, которому пенсия назначена в установленном законом порядке и в конкретном размере, имеет законные ожидания относительно стабильности ее выплаты.

Коллегия судей подчеркнула, что вмешательство государственного органа в это право путем уменьшения размера пенсии исключительно вследствие изменения нормативного регулирования нарушает принцип правовой определенности и не соответствует критериям допустимого вмешательства в имущественные права лица.

По результатам рассмотрения дела №580/1829/25 Верховный Суд признал противоправным и отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области об отказе в переводе на пенсию государственного служащего.

Также Суд обязал Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области с 1 декабря 2024 года начислять и выплачивать истцу пенсию по возрасту в соответствии со статьей 37 Закона «О государственной службе» в размере 60% заработной платы, указанной в справках от 5 февраля 2024 года, то есть в том размере, который был определен при первоначальном назначении пенсии, с учетом уже выплаченных сумм.

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

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