Посол Украины в Польше Василий Боднар отказался от польского ордена из-за решения по Владимиру Зеленскому

Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».

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Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о решении вернуть польскую государственную награду — Кавалерский крест Ордена «За заслуги Республики Польша».

По словам дипломата, такой шаг стал ответом на решение польской стороны о лишении Президента Украины Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши. Боднар раскритиковал это решение, назвав его исторически несправедливым.

«Понимая эмоции, которые сейчас преобладают в Польше, не могу принять тот факт, что Президента Украины Владимира Зеленского — друга Польши, главу государства, которое мужественно защищается от российского агрессора и отстаивает мир в Европе, лишили высшей польской награды. В условиях войны… это решение воспринимается особенно болезненно и эмоционально, как жест в отношении всего украинского народа. При таких обстоятельствах я вынужден вернуть Кавалерский крест Ордена», — подчеркнул украинский посол.

В то же время Василий Боднар отметил, что Украина высоко ценит солидарность польского общества и помощь, которую миллионы граждан Польши оказали украинцам, приняв их в своих домах после начала полномасштабной войны. По его словам, эта поддержка навсегда останется важной страницей в истории украинско-польских отношений.

Посол также отметил, что Украина и Польша имеют общее видение ключевых вызовов в сфере безопасности и одинаково осознают угрозу, которую представляет Россия. Вместе с тем он выразил надежду, что польские власти будут принимать решения, исходя из стратегических интересов двух государств, а не под влиянием текущей политической конъюнктуры.

На данный момент польская сторона официально не прокомментировала заявление украинского дипломата.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов в мире. Бывший президент Польши Анджей Дуда вручил Зеленскому эту награду 5 апреля 2023 года за заслуги в укреплении польско-украинских отношений и сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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