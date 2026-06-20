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Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей»

08:30, 20 июня 2026
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Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов прокомментировал решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.
Кирилл Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей»
фото: Кирилл Буданов
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Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов отреагировал на решение президента Польши Кароля Навроцкого о лишении Президента Украины Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

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В своем заявлении Буданов отметил, что считает этот шаг недружественным по отношению к украинскому народу и таким, который может быть использован Россией в собственных информационных целях. Он подчеркнул важность сохранения партнерских отношений между Украиной и Польшей, несмотря на наличие сложных страниц общей истории.

Руководитель ОП также заявил, что каждое государство имеет право на собственную историческую память и подход к оценке исторических событий. В то же время он выразил несогласие с решением польской стороны и поставил под сомнение его справедливость.

Кроме того, Буданов сообщил об отказе от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым он был награжден в прошлом году. По его словам, это решение является реакцией на ситуацию вокруг украинского Президента.

Буданов подчеркнул, что Украина даст собственную оценку этой ситуации, однако продолжит строить отношения с союзниками на принципах открытого, равноправного партнерства и взаимного уважения.

Он также отметил, что Украина и в дальнейшем будет играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности, в том числе Польши, продолжая противостоять российской агрессии и неся значительные потери в этой борьбе.

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Польша Украина Владимир Зеленский Кирилл Буданов

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