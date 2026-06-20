Для пациентов готовят изменения: что будет с «Доступными лекарствами», ценами на препараты и медицинским каннабисом

Минздрав представил планы по расширению программы «Доступные лекарства», улучшению доступа к медицинскому каннабису и совершенствованию работы экстренной медицинской помощи в условиях войны.

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Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрел состояние выполнения решения СНБО по обеспечению доступности лекарственных средств для населения и законодательных изменений, принятых для его реализации.

Во исполнение решения СНБО парламент ранее принял ряд законов, в частности о переносе введения в действие нового Закона «О лекарственных средствах» до 1 января 2027 года, внедрении в украинское законодательство положений «Правила Болар» и совершенствовании патентного законодательства.

В Министерстве здравоохранения сообщили о внедрении механизмов реферирования и декларирования цен на лекарственные средства. Для сдерживания роста стоимости препаратов создан Национальный каталог цен, ограничены торговые надбавки, запрещены скрытые маркетинговые платежи между производителями, дистрибьюторами и аптечными сетями. Также производители добровольно снизили цены более чем на 300 лекарственных средств.

По данным Минздрава, темпы роста цен на фармацевтическую продукцию, которые наблюдались до весны 2025 года, существенно замедлились. В настоящее время цены на лекарства изменяются примерно такими же темпами, как и другие товары под влиянием инфляционных процессов.

Отдельно были представлены планы расширения государственной программы «Доступные лекарства» на 2026–2027 годы. Приоритет планируется предоставить препаратам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, рассматриваются механизмы поддержки украинских производителей через программу реимбурсации для локализации производства и снижения стоимости лекарств.

Во время заседания также обсудили работу системы экстренной медицинской помощи в условиях воздушных тревог. В Минздраве отметили, что алгоритмы реагирования постоянно совершенствуются с учётом изменений ситуации в сфере безопасности. Для улучшения координации представителей диспетчерских служб центров экстренной медицинской помощи привлекают к работе в ситуационных центрах, где в режиме реального времени отслеживаются воздушные угрозы.

Также сообщалось об усилении социальной защиты работников экстренной медицинской помощи. Для медиков, работающих на прифронтовых территориях, введены дополнительные коэффициенты оплаты труда. Средняя заработная плата врача экстренной медицинской помощи в настоящее время составляет около 40 тысяч гривен.

Отдельное внимание участники заседания уделили стратегическим приоритетам деятельности Всемирной организации здравоохранения в Украине на 2026 год. Среди ключевых направлений определены продолжение гуманитарного реагирования в условиях войны, поддержка прифронтовых регионов, развитие программ психического здоровья, а также восстановление и реформирование системы здравоохранения.

Кроме того, члены комитета обсудили выполнение законодательства о медицинском каннабисе, вступившего в силу в августе 2024 года. Было отмечено, что первые пациенты уже получили возможность приобретать препараты на основе медицинского каннабиса по электронному рецепту. В то же время участники заседания обратили внимание на ряд организационных и регуляторных вопросов, которые пока ограничивают доступность такого лечения в отдельных регионах.

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