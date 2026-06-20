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Долги за коммуналку: когда их могут не взыскать и чем грозит неуплата

11:31, 20 июня 2026
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Долги за коммунальные услуги могут не взыскать через суд, если истек срок исковой давности или есть основания для пересчета.
Долги за коммуналку: когда их могут не взыскать и чем грозит неуплата
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Задолженность за жилищно-коммунальные услуги остается одной из самых острых финансовых проблем для украинских семей. Причинами накопления долгов чаще всего становятся снижение доходов, вынужденный выезд с места проживания, пребывание за границей или ошибки при учете потребленных услуг.

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По информации Госстата, на начало 2026 года совокупная задолженность населения за коммунальные услуги превысила 100 миллиардов гривен.

Могут ли списать задолженность за коммунальные услуги

В последнее время механизмы взыскания долгов стали более жесткими. После отмены нормы, которая во время военного положения приостанавливала течение сроков исковой давности, коммунальные предприятия активизировали работу по взысканию задолженности через суд, в том числе за предыдущие годы.

В то же время автоматического списания коммунальных долгов украинское законодательство не предусматривает. Однако в ряде случаев начисления могут быть пересмотрены или уменьшены.

Наиболее распространенным вариантом является реструктуризация, которая позволяет распределить сумму долга на длительный период и выплачивать ее частями.

Кроме того, если жилой дом или квартира были повреждены либо разрушены вследствие боевых действий, после фиксации таких обстоятельств плата за отдельные услуги может не начисляться. Для этого необходимо подтвердить факт повреждения через органы местного самоуправления или сервис «Дія» и уведомить об этом поставщиков услуг.

Отдельный порядок действует для жилья на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий. В таких случаях плата за значительную часть коммунальных услуг, как правило, не начисляется.

Также законодательство позволяет требовать перерасчет за отдельные услуги, если собственник или жильцы отсутствовали в жилье более 30 дней. Это может касаться водоснабжения, газоснабжения, электроэнергии и вывоза бытовых отходов.

В то же время плата за отопление и содержание многоквартирного дома остается обязательной даже при отсутствии жильцов.

Через сколько лет старые долги могут утратить актуальность

Согласно статье 257 Гражданского кодекса Украины, общий срок исковой давности составляет три года. Это означает, что поставщики услуг обычно могут обратиться в суд с требованием о взыскании задолженности, возникшей в течение последних трех лет.

Долги за более ранние периоды могут быть исключены из предмета спора, но только при определенных условиях.

Если потребитель признавал наличие задолженности, осуществлял хотя бы частичную оплату или заключал договор о реструктуризации, течение срока исковой давности начинается заново.

Кроме того, суд не применяет исковую давность автоматически. Должник должен самостоятельно заявить об этом во время рассмотрения дела.

Как действовать, если долг уже накопился

Эксперты советуют не ждать судебных исков и решать проблему заранее. Для этого необходимо подготовить пакет документов, в частности паспорт, идентификационный код, документы на жилье и подтверждение доходов.

После этого следует обратиться к каждому поставщику услуг отдельно и подать заявление о реструктуризации задолженности.

На практике большинство предприятий соглашаются разделить долг на несколько платежей, которые можно выплачивать в течение нескольких лет одновременно с текущими начислениями.

Также стоит помнить о субсидиях. Если сумма просроченной задолженности превышает установленный порог, назначение жилищной субсидии могут прекратить. В то же время после оформления реструктуризации право на государственную помощь обычно восстанавливается.

Чем грозит игнорирование коммунальных долгов

Наиболее серьезные последствия возникают после обращения поставщика услуг в суд. Многие дела о коммунальной задолженности рассматриваются в упрощенном порядке путем выдачи судебного приказа без проведения судебных заседаний и вызова сторон.

В результате должник нередко узнает о решении уже после открытия исполнительного производства.

После этого государственный или частный исполнитель может наложить арест на банковские счета, принудительно списывать средства для погашения долга и внести лицо в Единый реестр должников.

Наличие такого статуса затрудняет получение кредитов, негативно влияет на финансовую репутацию и может создавать дополнительные ограничения при решении имущественных вопросов. В некоторых случаях долги также могут стать основанием для ограничения выезда за пределы Украины.

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