Водитель не был владельцем автомобиля: Верховный Суд разъяснил, может ли он взыскать ущерб после ДТП

Верховный Суд рассмотрел дело о взыскании материального и морального ущерба после ДТП, в котором ответчик оспаривал право водителя на возмещение убытков, поскольку тот не являлся владельцем поврежденного автомобиля.

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Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного гражданского суда рассмотрел дело по иску о возмещении материального и морального вреда, причинённого дорожно-транспортным происшествием. Предметом спора стал, в частности, вопрос о том, имеет ли право лицо, которое на законных основаниях пользовалось транспортным средством, но не является его владельцем, требовать возмещения ущерба, причинённого повреждением автомобиля.

Фабула дела

Истец обратился в суд с требованием о взыскании материального и морального вреда, причинённого вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 марта 2014 года. В результате ДТП истец получил телесные повреждения средней степени тяжести по признаку длительного расстройства здоровья свыше 21 дня, а также был повреждён автомобиль ALFA ROMEO, которым он пользовался на законных основаниях.

Приговором районного суда ответчик был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Истец просил взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 59 005,77 грн и моральный вред в размере 200 тыс. грн.

Во время рассмотрения дела было установлено, что владельцем повреждённого автомобиля является третье лицо. В то же время истец управлял транспортным средством на основании водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства и полиса обязательного страхования гражданско-правовой ответственности.

Стоимость материального ущерба, причинённого автомобилю, согласно заключению эксперта составила 20 426,50 грн.

В кассационной жалобе ответчик утверждал, что истец не является владельцем транспортного средства, а потому не имеет права требовать возмещения материального ущерба, причинённого автомобилю. Также заявитель ссылался на то, что на момент ДТП был несовершеннолетним и не владел транспортным средством на законном основании.

Районный суд частично удовлетворил иск и взыскал с ответчика 20 426,50 грн материального ущерба и 25 тыс. грн морального вреда.

Суд исходил из того, что вина ответчика в нарушении правил дорожного движения установлена обвинительным приговором суда, а размер материального ущерба подтверждён заключением эксперта, которое не было опровергнуто.

Определяя размер морального вреда, суд учёл характер причинённых истцу страданий, обстоятельства дела, принципы разумности, взвешенности и справедливости, а также то, что с момента ДТП прошло более трёх лет.

Апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Правовые выводы Верховного Суда

Верховный Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций по делу № 300/193/17 и отметил, что статья 395 Гражданского кодекса Украины относит право владения к вещным правам на чужое имущество. Такие права имеют абсолютный характер и подлежат защите наравне с правом собственности.

Суд обратил внимание, что согласно статье 396 ГК Украины правила о защите права собственности распространяются также на вещные права на чужое имущество. Поэтому лицо, которое правомерно владеет имуществом и понесло убытки вследствие нарушения его прав третьими лицами, имеет право обращаться за судебной защитой.

Верховный Суд подчеркнул, что сам факт правомерного владения имуществом является достаточным основанием для обращения лица за защитой своего вещного права.

Коллегия судей также сослалась на часть вторую статьи 1187 ГК Украины, согласно которой владельцем источника повышенной опасности является не только собственник транспортного средства, но и лицо, использующее его на иных правовых основаниях, в частности по доверенности либо иным предусмотренным законом способом.

Суд отметил, что причинение вреда пользователю имущества вытекает из факта пользования этим имуществом на достаточном правовом основании в соответствии с пунктом 2.2 Правил дорожного движения Украины. Такой вывод согласуется с правовой позицией Верховного Суда Украины, изложенной в постановлении от 3 декабря 2014 года по делу № 6-183цс14, а также с позицией Верховного Суда по делу № 200/21325/15-ц.

Установив, что истец управлял автомобилем на основании водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство, суды пришли к правильному выводу о наличии у него права на возмещение причинённого ущерба.

Относительно доводов о несовершеннолетии ответчика Верховный Суд отметил, что согласно статье 1179 ГК Украины несовершеннолетнее лицо в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно отвечает за причинённый им вред на общих основаниях.

Кроме того, в ходе уголовного производства было установлено, что транспортное средство, которым управлял ответчик во время ДТП, было передано ему с разрешения отца. Эти обстоятельства были учтены судами предыдущих инстанций при решении вопроса о возмещении ущерба.

Также Верховный Суд отклонил доводы относительно необоснованности морального вреда, поскольку суды удовлетворили соответствующее требование лишь частично и определили размер компенсации в сумме 25 тыс. грн.

По результатам рассмотрения дела Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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