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Аллергия на пыльцу и летние растения: кто в зоне риска и как пережить сезон цветения

10:55, 20 июня 2026
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Аллергия на пыльцу является одной из самых распространенных сезонных проблем летом, а наибольшую опасность для чувствительных людей представляют злаковые травы, полынь и амброзия.
Аллергия на пыльцу и летние растения: кто в зоне риска и как пережить сезон цветения
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Лето является периодом активного цветения многих растений, поэтому именно в это время большое количество людей сталкивается с сезонной аллергией. Пыльца, попадающая в воздух, может вызывать аллергические реакции даже в небольших концентрациях, ухудшая самочувствие и качество жизни.

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Какие растения вызывают аллергию летом

В летний период чаще всего аллергию провоцируют злаковые травы, полынь, лебеда и другие сорные растения. В конце лета особенно опасной для аллергиков становится амброзия, пыльца которой способна распространяться на значительные расстояния и вызывать сильные реакции.

Интенсивность симптомов зависит от уровня пыльцы в воздухе, погодных условий и индивидуальной чувствительности организма.

Основные симптомы аллергии на пыльцу

Сезонная аллергия может проявляться следующими симптомами:

  • частое чихание;
  • насморк или заложенность носа;
  • зуд в носу и горле;
  • покраснение и слезотечение глаз;
  • кашель;
  • чувство усталости;
  • обострение бронхиальной астмы у людей, страдающих этим заболеванием.

Симптомы часто усиливаются в сухую, тёплую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе наиболее высокая.

Как уменьшить воздействие пыльцы

Для облегчения состояния в сезон цветения рекомендуется придерживаться простых профилактических мер:

  • следить за прогнозами концентрации пыльцы;
  • ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреные дни;
  • после возвращения домой мыть лицо, руки и волосы;
  • менять одежду после прогулок;
  • регулярно проводить влажную уборку жилья;
  • держать окна закрытыми во время активного пыления растений;
  • использовать очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами.

Если симптомы аллергии становятся выраженными или не контролируются обычными профилактическими мерами, следует обратиться к аллергологу. Врач может назначить обследование для определения аллергена и подобрать лечение, которое поможет контролировать проявления заболевания.

Можно ли подготовиться к сезону аллергии

Специалисты рекомендуют людям с сезонной аллергией заранее консультироваться с врачом перед началом периода цветения растений. Своевременная профилактика и правильно подобранная терапия позволяют значительно уменьшить симптомы и легче перенести сезон активного пыления.

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