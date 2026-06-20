Аллергия на пыльцу и летние растения: кто в зоне риска и как пережить сезон цветения
Лето является периодом активного цветения многих растений, поэтому именно в это время большое количество людей сталкивается с сезонной аллергией. Пыльца, попадающая в воздух, может вызывать аллергические реакции даже в небольших концентрациях, ухудшая самочувствие и качество жизни.
Какие растения вызывают аллергию летом
В летний период чаще всего аллергию провоцируют злаковые травы, полынь, лебеда и другие сорные растения. В конце лета особенно опасной для аллергиков становится амброзия, пыльца которой способна распространяться на значительные расстояния и вызывать сильные реакции.
Интенсивность симптомов зависит от уровня пыльцы в воздухе, погодных условий и индивидуальной чувствительности организма.
Основные симптомы аллергии на пыльцу
Сезонная аллергия может проявляться следующими симптомами:
- частое чихание;
- насморк или заложенность носа;
- зуд в носу и горле;
- покраснение и слезотечение глаз;
- кашель;
- чувство усталости;
- обострение бронхиальной астмы у людей, страдающих этим заболеванием.
Симптомы часто усиливаются в сухую, тёплую и ветреную погоду, когда концентрация пыльцы в воздухе наиболее высокая.
Как уменьшить воздействие пыльцы
Для облегчения состояния в сезон цветения рекомендуется придерживаться простых профилактических мер:
- следить за прогнозами концентрации пыльцы;
- ограничивать пребывание на улице в утренние часы и в ветреные дни;
- после возвращения домой мыть лицо, руки и волосы;
- менять одежду после прогулок;
- регулярно проводить влажную уборку жилья;
- держать окна закрытыми во время активного пыления растений;
- использовать очистители воздуха или кондиционеры с фильтрами.
Если симптомы аллергии становятся выраженными или не контролируются обычными профилактическими мерами, следует обратиться к аллергологу. Врач может назначить обследование для определения аллергена и подобрать лечение, которое поможет контролировать проявления заболевания.
Можно ли подготовиться к сезону аллергии
Специалисты рекомендуют людям с сезонной аллергией заранее консультироваться с врачом перед началом периода цветения растений. Своевременная профилактика и правильно подобранная терапия позволяют значительно уменьшить симптомы и легче перенести сезон активного пыления.
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