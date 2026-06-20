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Алергія на пилок і літні рослини: хто в зоні ризику та як пережити сезон цвітіння

10:55, 20 червня 2026
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Алергія на пилок є однією з найпоширеніших сезонних проблем улітку, а найбільшу небезпеку для чутливих людей становлять злакові трави, полин та амброзія.
Алергія на пилок і літні рослини: хто в зоні ризику та як пережити сезон цвітіння
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Літо є періодом активного цвітіння багатьох рослин, тому саме в цей час значна кількість людей стикається із сезонною алергією. Пилок, який потрапляє в повітря, може викликати алергічні реакції навіть у невеликих концентраціях, погіршуючи самопочуття та якість життя.

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Які рослини викликають алергію влітку

У літній період найчастіше алергію провокують злакові трави, полин, лобода та інші бур'яни. Наприкінці літа особливо небезпечною для алергіків стає амброзія, пилок якої може поширюватися на значні відстані та викликати сильні реакції.

Інтенсивність симптомів залежить від рівня пилку в повітрі, погодних умов та індивідуальної чутливості організму.

Основні симптоми алергії на пилок

Сезонна алергія може проявлятися такими симптомами:

  • часте чхання;
  • нежить або закладеність носа;
  • свербіж у носі та горлі;
  • почервоніння і сльозотеча очей;
  • кашель;
  • відчуття втоми;
  • загострення бронхіальної астми у людей, які мають це захворювання.

Симптоми часто посилюються в суху, теплу та вітряну погоду, коли концентрація пилку в повітрі є найвищою.

Як зменшити вплив пилку

Для полегшення стану під час сезону цвітіння лікарі рекомендують дотримуватися простих профілактичних заходів:

  • стежити за прогнозами концентрації пилку;
  • обмежувати перебування на вулиці в ранкові години та у вітряні дні;
  • після повернення додому мити обличчя, руки та волосся;
  • змінювати одяг після прогулянок;
  • регулярно проводити вологе прибирання житла;
  • зачиняти вікна під час активного пилкування рослин;
  • використовувати очищувачі повітря або кондиціонери з фільтрами.

Якщо симптоми алергії стають вираженими або не контролюються звичайними заходами профілактики, варто звернутися до алерголога. Лікар може призначити обстеження для визначення алергену та підібрати лікування, яке допоможе контролювати прояви захворювання.

Чи можна підготуватися до сезону алергії

Фахівці рекомендують людям із сезонною алергією заздалегідь консультуватися з лікарем перед початком періоду цвітіння рослин. Своєчасна профілактика та правильно підібрана терапія дозволяють значно зменшити симптоми та легше пережити сезон активного пилкування.

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