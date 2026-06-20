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У ДПС розповіли про роль штучного інтелекту в реформуванні податкової служби

21:24, 20 червня 2026
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У ДПС заявили, що майбутнє податкового адміністрування пов’язане з використанням штучного інтелекту, аналітики та цифрових сервісів, які мають спростити взаємодію держави з платниками податків.
У ДПС розповіли про роль штучного інтелекту в реформуванні податкової служби
фото: ДПС
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Виконувачка обов’язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух під час 30-ї Генеральної асамблеї IOTA заявила, що сучасна податкова адміністрація має орієнтуватися не лише на контроль, а й на розвиток сервісів та зміцнення довіри між державою і платниками податків.

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Як зазначила Карнаух, одним із ключових напрямів трансформації податкових органів є впровадження штучного інтелекту та поведінкових інсайтів у податкове адміністрування. За її словами, це дозволяє переходити від контролю до аналітики, від реагування на порушення до їх попередження, а також спрощувати процедури для платників податків.

Під час стратегічного діалогу DG Panel учасники обговорили бачення податкової адміністрації 2030 року. Очільниця ДПС висловила переконання, що майбутнє податкових органів визначатиметься якістю даних, аналітики та цифрових сервісів. Водночас важливими складовими успішної трансформації вона назвала довіру платників, прозорість використання технологій, проактивні сервіси та інституційну стійкість.

Учасники заходу також приділили увагу питанням використання штучного інтелекту для виявлення ризиків і шахрайства, розвитку проактивних сервісів, персоналізованої комунікації з платниками податків та забезпечення підзвітності автоматизованих рішень.

За словами Карнаух, Україна не лише переймає міжнародний досвід, а й ділиться власними напрацюваннями. Вона зазначила, що попри воєнні виклики ДПС продовжує цифрову трансформацію, розвиває електронні сервіси, впроваджує нові підходи до управління ризиками та змінює модель взаємодії з платниками.

Також очільниця ДПС відзначила роль України в роботі IOTA. За її словами, під час дискусії про майбутнє організації учасники наголосили на важливості України для формування європейського податкового простору. Вона додала, що постійний діалог у межах IOTA дає можливість спільно з європейськими податковими адміністраціями працювати над новими стандартами ефективності, довіри та сучасного державного сервісу.

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