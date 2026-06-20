В ГНС рассказали о роли искусственного интеллекта в реформировании налоговой службы

В ГНС заявили, что будущее налогового администрирования связано с использованием искусственного интеллекта, аналитики и цифровых сервисов, которые должны упростить взаимодействие государства с налогоплательщиками.

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Исполняющая обязанности председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух во время 30-й Генеральной ассамблеи IOTA заявила, что современная налоговая администрация должна ориентироваться не только на контроль, но и на развитие сервисов и укрепление доверия между государством и налогоплательщиками.

Как отметила Карнаух, одним из ключевых направлений трансформации налоговых органов является внедрение искусственного интеллекта и поведенческих инсайтов в налоговое администрирование. По ее словам, это позволяет переходить от контроля к аналитике, от реагирования на нарушения к их предупреждению, а также упрощать процедуры для налогоплательщиков.

Во время стратегического диалога DG Panel участники обсудили видение налоговой администрации 2030 года. Руководитель ГНС выразила уверенность, что будущее налоговых органов будет определяться качеством данных, аналитики и цифровых сервисов. В то же время важными составляющими успешной трансформации она назвала доверие налогоплательщиков, прозрачность использования технологий, проактивные сервисы и институциональную устойчивость.

Участники мероприятия также уделили внимание вопросам использования искусственного интеллекта для выявления рисков и мошенничества, развития проактивных сервисов, персонализированной коммуникации с налогоплательщиками и обеспечения подотчетности автоматизированных решений.

По словам Карнаух, Украина не только перенимает международный опыт, но и делится собственными наработками. Она отметила, что несмотря на военные вызовы ГНС продолжает цифровую трансформацию, развивает электронные сервисы, внедряет новые подходы к управлению рисками и меняет модель взаимодействия с налогоплательщиками.

Также руководитель ГНС отметила роль Украины в работе IOTA. По ее словам, во время дискуссии о будущем организации участники подчеркнули важность Украины для формирования европейского налогового пространства. Она добавила, что постоянный диалог в рамках IOTA дает возможность совместно с европейскими налоговыми администрациями работать над новыми стандартами эффективности, доверия и современного государственного сервиса.

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