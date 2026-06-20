Электронное водительское удостоверение: как получить и пользоваться документом в смартфоне

Электронное водительское удостоверение в Украине позволяет водителям подтверждать право на управление транспортом с помощью смартфона без необходимости носить с собой пластиковый документ.

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Электронные документы позволяют пользоваться государственными услугами без бумажных носителей. В Украине цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и бумажные или пластиковые.

Одним из самых популярных является электронное водительское удостоверение. Оно позволяет водителям подтверждать право на управление транспортным средством с помощью смартфона без необходимости носить с собой физический документ.

Спрос на электронные водительские удостоверения растет

С начала 2026 года сервисные центры МВД выдали более 6,5 тысячи электронных водительских удостоверений. Речь идет как о первичном получении документа, так и о его обмене, восстановлении после утраты или кражи, а также оформлении после открытия новых категорий.

После выдачи удостоверение автоматически отображается в Кабинете водителя и приложении «Дія». В то же время документы, выданные до 2014 года, могут не отображаться в электронных сервисах, поэтому для их цифрового отображения может потребоваться обмен удостоверения.

Электронное водительское удостоверение — по желанию гражданина

Электронное водительское удостоверение может быть оформлено исключительно в цифровом формате без выдачи пластикового бланка. Это удобный вариант для тех, кто предпочитает цифровые сервисы и хочет пользоваться документами в смартфоне.

Такой документ имеет собственную серию и номер, содержит все необходимые данные водителя и отображается в государственных электронных реестрах.

Как получить или обменять электронное водительское удостоверение

Получить или обменять водительское удостоверение на электронное можно несколькими способами:

лично в любом удобном сервисном центре МВД;

онлайн через Кабинет водителя;

онлайн через приложение «Дія».

После завершения процедуры электронный документ автоматически становится доступным в цифровых сервисах.

Использование электронных документов в Украине

В Украине электронные документы могут использоваться наравне с бумажными и пластиковыми. В частности, это касается электронного водительского удостоверения, которое имеет такую же юридическую силу, как и физический документ.

В то же время в Главном сервисном центре МВД напоминают, что цифровые документы пока не всегда признаются за рубежом, поскольку международные правила в сфере дорожного движения еще не полностью регулируют их использование в других странах.

Цифровые сервисы — удобство каждый день

Развитие электронных документов является частью цифровой трансформации государственных сервисов. Электронные документы позволяют:

иметь доступ к водительскому удостоверению в смартфоне;

быстро получать государственные услуги онлайн;

экономить время на оформлении документов;

пользоваться современными цифровыми решениями без посещения учреждений.

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