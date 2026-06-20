Борги за комуналку: коли їх можуть не стягнути та чим загрожує несплата

Борги за комунальні послуги можуть не стягнути через суд, якщо минув строк позовної давності або є підстави для перерахунку.

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Заборгованість за житлово-комунальні послуги залишається однією з найгостріших фінансових проблем для українських родин. Причинами накопичення боргів найчастіше стають зниження доходів, вимушений виїзд з місця проживання, перебування за кордоном або помилки під час обліку спожитих послуг.

За інформацією Держстату, на початок 2026 року сукупна заборгованість населення за комунальні послуги перевищила 100 мільярдів гривень.

Чи можуть списати заборгованість за комунальні послуги

Останнім часом механізми стягнення боргів стали жорсткішими. Після скасування норми, яка під час воєнного стану призупиняла перебіг строків позовної давності, комунальні підприємства активізували роботу зі стягнення заборгованості через суд, у тому числі за попередні роки.

Водночас автоматичного списання комунальних боргів українське законодавство не передбачає. Однак у низці випадків нарахування можуть бути переглянуті або зменшені.

Найпоширенішим варіантом є реструктуризація, яка дозволяє розподілити суму боргу на тривалий період та сплачувати її частинами.

Крім того, якщо житловий будинок або квартира були пошкоджені чи зруйновані внаслідок бойових дій, після фіксації таких обставин оплата окремих послуг може не нараховуватися. Для цього необхідно підтвердити факт пошкодження через органи місцевого самоврядування або сервіс «Дія» та повідомити про це постачальників послуг.

Окремий порядок діє для житла на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій. У таких випадках плата за значну частину комунальних послуг, як правило, не нараховується.

Також законодавство дозволяє вимагати перерахунок за окремі послуги, якщо власник або мешканці були відсутні у житлі понад 30 днів. Це може стосуватися водопостачання, газопостачання, електроенергії та вивезення побутових відходів.

Водночас оплата за опалення та утримання багатоквартирного будинку залишається обов’язковою навіть за відсутності мешканців.

Через скільки років старі борги можуть втратити актуальність

Згідно зі статтею 257 Цивільного кодексу України, загальний строк позовної давності становить три роки. Це означає, що постачальники послуг зазвичай можуть звернутися до суду з вимогою про стягнення заборгованості, яка виникла протягом останніх трьох років.

Борги за більш ранні періоди можуть бути виключені з предмета спору, але лише за певних умов.

Якщо споживач визнавав наявність заборгованості, сплачував хоча б частину коштів або укладав договір про реструктуризацію, перебіг строку позовної давності починається заново.

Крім того, суд не застосовує позовну давність автоматично. Боржник повинен самостійно заявити про це під час розгляду справи.

Як діяти, якщо борг уже накопичився

Експерти радять не чекати судових позовів і вирішувати проблему завчасно. Для цього необхідно підготувати пакет документів, зокрема паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та підтвердження доходів.

Після цього слід звернутися до кожного постачальника послуг окремо та подати заяву про реструктуризацію заборгованості.

На практиці більшість підприємств погоджуються розбити борг на декілька платежів, які можна сплачувати протягом кількох років одночасно з поточними нарахуваннями.

Також варто пам’ятати про субсидії. Якщо сума простроченої заборгованості перевищує встановлений поріг, призначення житлової субсидії можуть припинити. Водночас після оформлення реструктуризації право на державну допомогу зазвичай поновлюється.

Чим загрожує ігнорування комунальних боргів

Найсерйозніші наслідки виникають після звернення постачальника послуг до суду. Багато справ щодо комунальної заборгованості розглядаються у спрощеному порядку шляхом видачі судового наказу без проведення судових засідань та виклику сторін.

У результаті боржник нерідко дізнається про рішення вже після відкриття виконавчого провадження.

Після цього державний або приватний виконавець може накласти арешт на банківські рахунки, примусово списувати кошти для погашення боргу та внести особу до Єдиного реєстру боржників.

Наявність такого статусу ускладнює отримання кредитів, негативно впливає на фінансову репутацію та може створювати додаткові обмеження під час вирішення майнових питань. У певних випадках борги також можуть стати підставою для обмеження виїзду за межі України.

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