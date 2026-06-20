Для пацієнтів готують зміни: що буде з «Доступними ліками», цінами на препарати та медичним канабісом

МОЗ представило плани щодо розширення програми «Доступні ліки», покращення доступу до медичного канабісу та вдосконалення роботи екстреної медичної допомоги в умовах війни.

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Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування розглянув стан виконання рішення РНБО щодо забезпечення доступності лікарських засобів для населення та законодавчих змін, ухвалених для його реалізації.

На виконання рішення РНБО парламент раніше ухвалив низку законів, зокрема щодо перенесення введення в дію нового Закону «Про лікарські засоби» до 1 січня 2027 року, впровадження в українське законодавство положень «Правила Болар» та вдосконалення патентного законодавства.

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про запровадження механізмів реферування та декларування цін на лікарські засоби. Для стримування зростання вартості препаратів створено Національний каталог цін, обмежено торговельні надбавки, заборонено приховані маркетингові платежі між виробниками, дистриб’юторами та аптечними мережами. Також виробники добровільно знизили ціни більш ніж на 300 лікарських засобів.

За даними МОЗ, темпи зростання цін на фармацевтичну продукцію, які спостерігалися до весни 2025 року, суттєво сповільнилися. Наразі ціни на ліки змінюються приблизно такими ж темпами, як і інші товари під впливом інфляційних процесів.

Окремо було представлено плани розширення державної програми «Доступні ліки» на 2026–2027 роки. Пріоритет планують надати препаратам для лікування серцево-судинних захворювань. Крім того, розглядаються механізми підтримки українських виробників через програму реімбурсації для локалізації виробництва та зниження вартості ліків.

Під час засідання також обговорили роботу системи екстреної медичної допомоги в умовах повітряних тривог. У МОЗ зазначили, що алгоритми реагування постійно вдосконалюються з урахуванням змін безпекової ситуації. Для покращення координації представників диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги залучають до ситуаційних центрів, де в режимі реального часу відстежуються повітряні загрози.

Також повідомлялося про посилення соціального захисту працівників екстреної медичної допомоги. Для медиків, які працюють на прифронтових територіях, запроваджено додаткові коефіцієнти оплати праці. Середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги наразі становить близько 40 тисяч гривень.

Окрему увагу учасники засідання приділили стратегічним пріоритетам діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні на 2026 рік. Серед ключових напрямів визначено продовження гуманітарного реагування в умовах війни, підтримку прифронтових регіонів, розвиток програм психічного здоров’я, а також відновлення та реформування системи охорони здоров’я.

Крім того, члени комітету обговорили виконання законодавства щодо медичного канабісу, яке набуло чинності у серпні 2024 року. Було відзначено, що перші пацієнти вже отримали можливість придбати препарати на основі медичного канабісу за електронним рецептом. Водночас учасники засідання звернули увагу на низку організаційних та регуляторних питань, які поки що обмежують доступність такого лікування в окремих регіонах.

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