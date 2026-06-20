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Посол України в Польщі Василь Боднар відмовився від польського ордена через рішення щодо Володимира Зеленського

10:37, 20 червня 2026
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Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про рішення повернути Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща»
Посол України в Польщі Василь Боднар відмовився від польського ордена через рішення щодо Володимира Зеленського
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Посол України в Польщі Василь Боднар повідомив про рішення повернути польську державну нагороду — Кавалерський хрест Ордена «За заслуги Республіки Польща».

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За словами дипломата, такий крок став відповіддю на рішення польської сторони щодо позбавлення Президента України Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі - Ордена Білого Орла. Боднар розкритикував це рішення, назвавши його історично несправедливим.

«Розуміючи емоції, які панують в Польщі, не можу прийняти, що Президента України, Володимира Зеленського — друга Польщі, главу держави, яка мужньо захищається від російського агресора та боронить мир в Європі, позбавлено найвищої польської нагороди. В умовах війни… це рішення сприймається особливо болісно і емоційно, як жест щодо всього українського народу. За цих обставин я змушений повернути Кавалерський хрест Ордена», — наголосив український посол.

Водночас Василь Боднар наголосив, що Україна високо цінує солідарність польського суспільства та допомогу, яку мільйони громадян Польщі надали українцям, прийнявши їх у своїх домівках після початку повномасштабної війни. За його словами, ця підтримка назавжди залишиться важливою сторінкою в історії українсько-польських відносин.

Посол також зазначив, що Україна та Польща мають спільне бачення ключових безпекових викликів і однаково усвідомлюють загрозу, яку становить Росія. Водночас він висловив сподівання, що польська влада ухвалюватиме рішення, виходячи зі стратегічних інтересів двох держав, а не під впливом поточної політичної ситуації.

Наразі польська сторона офіційно не прокоментувала заяву українського дипломата.

Нагадаємо, президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Це найвища державна нагорода Польщі та один із найстаріших орденів у світі. Його екс-президент Анджей Дуда вручив Зеленському 5 квітня 2023 року за заслуги у зміцненні польсько-українських відносин та співпраці між країнами.

У свою чергу керівник ОП Кирило Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею». 

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Польща Україна

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