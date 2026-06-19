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Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла

21:12, 19 червня 2026
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Найвищу державну нагороду Польщі Володимир Зеленський отримав у 2023 році від Анджея Дуди.
Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла
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Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Про це інформує канцелярія польського президента.

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«У польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати», - заявив Навроцький, пояснюючи своє рішення.

Це найвища державна нагорода Польщі та один із найстаріших орденів у світі. Його екс-президент Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському 5 квітня 2023 року за заслуги у зміцненні польсько-українських відносин та співпраці між країнами.

Відомо, що раніше у Польщі виник скандал через Орден Білого Орла, який отримав український Президент.

Очільник уряду Дональд Туск заявив про загострення польсько-українських відносин через присвоєння українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА та закликав президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови.

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Польща президент Україна Володимир Зеленський

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