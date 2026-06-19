Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла
Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення щодо позбавлення Президента України Володимира Зеленського Ордена Білого Орла. Про це інформує канцелярія польського президента.
«У польсько-українських відносинах є межі, які не можна переступати», - заявив Навроцький, пояснюючи своє рішення.
Це найвища державна нагорода Польщі та один із найстаріших орденів у світі. Його екс-президент Анджей Дуда вручив Володимиру Зеленському 5 квітня 2023 року за заслуги у зміцненні польсько-українських відносин та співпраці між країнами.
Відомо, що раніше у Польщі виник скандал через Орден Білого Орла, який отримав український Президент.
Очільник уряду Дональд Туск заявив про загострення польсько-українських відносин через присвоєння українському військовому підрозділу найменування на честь героїв УПА та закликав президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Кароля Навроцького до відвертої розмови.
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