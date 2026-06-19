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Кабмін затвердив виплату 3 тисяч євро постраждалим від сексуального насильства через війну

21:01, 19 червня 2026
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Фінансову допомогу виплачуватимуть у межах спеціальної програми підтримки постраждалих від воєнних злочинів РФ.
Кабмін затвердив виплату 3 тисяч євро постраждалим від сексуального насильства через війну
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Кабмін затвердив механізм надання невідкладних репарацій особам, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з російською агресією проти України. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

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Згідно з ухваленим рішенням, постраждалі зможуть отримати одноразову виплату у розмірі 3 тисяч євро. Право на таку підтримку матимуть також діти, народжені внаслідок сексуального насильства, пов’язаного з війною. Фінансування програми здійснюватиметься за рахунок внесків міжнародних партнерів та донорів.

Як наголосила Юлія Свириденко, отримання цієї виплати не впливатиме на право людини отримувати житлові субсидії чи інші види державної соціальної допомоги.

Для розгляду звернень буде створено спеціальну комісію при Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності. Передбачається, що процедура розгляду заяв забезпечуватиме конфіденційність, повагу до людської гідності та мінімізуватиме ризики повторної травматизації постраждалих.

За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення в Україні зафіксовано 398 випадків сексуального насильства, пов’язаного з війною. Серед постраждалих — 248 жінок та 150 чоловіків. Водночас правозахисники зазначають, що реальна кількість таких злочинів може бути значно більшою, оскільки багато потерпілих не повідомляють про пережите через страх осуду та суспільної стигматизації.

Прем’єр-міністр підкреслила, що Росія використовує сексуальне насильство як один із інструментів війни проти українців, а такі дії є тяжкими воєнними злочинами.

«Держава зробить усе можливе, щоб Росія понесла відповідальність, а громадяни, які постраждали від цих злочинів, отримали репарації в повному обсязі», — зазначила Юлія Свириденко.

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уряд Кабінет Міністрів України

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