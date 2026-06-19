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Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вступ України до ЄС загрозою для польських фермерів

20:37, 19 червня 2026
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Навроцький пов’язав можливі ризики для аграрного сектору із конкуренцією на ринку сільгосппродукції.
Президент Польщі Кароль Навроцький назвав вступ України до ЄС загрозою для польських фермерів
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Президент Польщі Кароль Навроцький вважає потенційний вступ України до Європейського Союзу загрозою для польського сільського господарства. За його словами, Варшава підтримує європейські прагнення Києва, однак насамперед має захищати інтереси польських фермерів та аграрного сектору. Про це повідомляє канцелярія президента Польщі.

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«Ми боремося з наслідками угоди ЄС із Меркосуром. Я надто пізно долучився до цього процесу, хоча навіть у цих програшних умовах робив усе можливе в усьому світі, щоб зупинити рішення, шкідливі для польських фермерів. Також вважаю, що загрозою для польського сільського господарства є вступ України до ЄС», — зазначив президент Польщі.

Водночас він підкреслив, що, попри розуміння прагнень України до членства в Євросоюзі, як глава держави насамперед відстоюватиме інтереси польських аграріїв.

«Я є президентом Польщі. Розуміючи прагнення України, завжди стоятиму на сторожі належного ставлення до польського фермера, польської сільськогосподарської продукції, зокрема в контексті Зеленого курсу та рішень ЄС», — наголосив Навроцький.

Президент також заявив, що Польща має достатньо ресурсів і потенціалу для розвитку власного аграрного сектору без поступок, які можуть зашкодити національним інтересам.

«У нас надто прекрасна земля, надто чудова Польща, надто працьовиті й талановиті польські фермери, щоб віддати польське сільське господарство або ідеології, або комусь іншому», — зазначив він.

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Польща ЄС Україна Євросоюз

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