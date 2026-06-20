Мисливців — на фронт, отруту — під заборону: з'явився новий план захисту тварин

Серед пропозицій — заборона отрути, через яку гинуть коти, птахи та бджоли, створення державних притулків і відправлення мисливців на фронт.

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В Україні зареєстрували петицію, авторка якої закликає посилити захист тварин і корисних комах від небезпечних отруйних речовин. На думку ініціаторки, використання окремих видів родентицидів призводить до масової загибелі не лише гризунів, а й котів, птахів та бджіл, які контактують з отруєними тваринами або кормами. Окрім обмеження продажу небезпечних засобів, петиція містить низку пропозицій щодо регулювання чисельності безпритульних тварин, розвитку державної підтримки притулків, популяризації гуманного поводження з тваринами та проведення наукових досліджень у цій сфері.

Петиція про заборону небезпечних отрут для тварин

До Кабміну подали ініціативу №41/010159-26еп «Заборонити продаж отрути, смертельної для котів, птахів та бджіл».

Авторка звернення зазначає, що деякі отруйні засоби, які використовують для боротьби з гризунами, становлять смертельну небезпеку для інших тварин.

За її словами, після отруєння мишей сусідські та безхатні коти можуть поїдати отруєних гризунів, унаслідок чого також гинуть. Крім того, у петиції стверджується, що окремі фермери використовують отруйні речовини, від яких потерпають птахи та бджоли.

Водночас авторка наголошує, що біологічні родентициди, які вона вважає безпечними для котів і птахів, відсутні у вільному продажу.

Які зміни пропонують у петиції

У зверненні пропонується:

заборонити продаж отрути, смертельно небезпечної для котів, птахів і бджіл;

сприяти вільному продажу біологічних родентицидів;

створити державні притулки для тварин та забезпечити безкоштовну стерилізацію безхатніх котів і собак;

запровадити обов’язкову стерилізацію домашніх котів і собак у разі відсутності попиту на кошенят або цуценят;

розробити освітні та виховні програми на телебаченні, спрямовані на захист тварин;

провести наукові дослідження щодо шкоди або користі протизаплідних пігулок для котів і собак, кормів для тварин, використання сала для підгодівлі синиць, а також мурах для саду і городу;

відправити всіх мисливців на фронт.

Звернення було подано 19 червня 2026 року та зареєстровано під номером 41/010159-26еп.

Дата початку збору підписів — 19 червня 2026 року. До завершення збору підписів залишається 91 день.

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