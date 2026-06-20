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Охотников — на фронт, яд — под запрет: появился новый план защиты животных

08:48, 20 июня 2026
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Среди предложений — запрет яда, из-за которого гибнут кошки, птицы и пчелы, создание государственных приютов и отправка охотников на фронт.
Охотников — на фронт, яд — под запрет: появился новый план защиты животных
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В Украине зарегистрировали петицию, автор которой призывает усилить защиту животных и полезных насекомых от опасных ядовитых веществ. По мнению инициатора, использование отдельных видов родентицидов приводит к массовой гибели не только грызунов, но и кошек, птиц и пчел, которые контактируют с отравленными животными или кормами. Помимо ограничения продажи опасных средств, петиция содержит ряд предложений по регулированию численности бездомных животных, развитию государственной поддержки приютов, популяризации гуманного обращения с животными и проведению научных исследований в этой сфере.

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Петиция о запрете опасных ядов для животных

В Кабмин подали инициативу №41/010159-26эп «Запретить продажу яда, смертельного для кошек, птиц и пчел».

Автор обращения отмечает, что некоторые ядовитые средства, используемые для борьбы с грызунами, представляют смертельную опасность для других животных.

По ее словам, после отравления мышей соседские и бездомные кошки могут поедать отравленных грызунов, вследствие чего также погибают. Кроме того, в петиции утверждается, что отдельные фермеры используют ядовитые вещества, от которых страдают птицы и пчелы.

В то же время автор подчеркивает, что биологические родентициды, которые она считает безопасными для кошек и птиц, отсутствуют в свободной продаже.

Какие изменения предлагают в петиции

В обращении предлагается:

  • запретить продажу яда, смертельно опасного для кошек, птиц и пчел;
  • содействовать свободной продаже биологических родентицидов;
  • создать государственные приюты для животных и обеспечить бесплатную стерилизацию бездомных кошек и собак;
  • ввести обязательную стерилизацию домашних кошек и собак в случае отсутствия спроса на котят или щенков;
  • разработать образовательные и воспитательные программы на телевидении, направленные на защиту животных;
  • провести научные исследования относительно вреда или пользы противозачаточных таблеток для кошек и собак, кормов для животных, использования сала для подкормки синиц, а также муравьев для сада и огорода;
  • отправить всех охотников на фронт.

Обращение было подано 19 июня 2026 года и зарегистрировано под номером 41/010159-26эп.

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правительство Кабинет Министров Украины петиция животные

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