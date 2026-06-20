Можно ли через суд заблокировать мобилизацию на время рассмотрения дела против ТЦК — вывод апелляции

Суд пришел к выводу, что сам факт подачи иска к ТЦК не является основанием для автоматического приостановления мобилизационных мероприятий.

Фото: Суспільне Луцьк

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Шестой апелляционный административный суд подтвердил, что сам факт подачи иска к территориальному центру комплектования и социальной поддержки не приостанавливает действие обжалуемых решений и не является основанием для автоматической блокировки мобилизационных мероприятий. Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу гражданина, который просил на время рассмотрения дела запретить ТЦК и его подразделениям осуществлять в отношении него призыв, направление в учебный центр или воинскую часть.

Коллегия судей подчеркнула, что обеспечение иска является исключительным процессуальным механизмом. Для его применения заявитель должен доказать существование реальной угрозы своим правам либо показать, что без таких мер исполнение будущего судебного решения или восстановление его прав будет существенно затруднено либо невозможно. В данном деле такие доказательства представлены не были.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в Киевский окружной административный суд с иском к ТЦК, в котором обжаловал решения и действия ответчика, связанные с выводом о нарушении им правил воинского учета. Истец утверждал, что состоит на воинском учете, однако повесток о вызове в ТЦК не получал.

После подачи иска он обратился с заявлением об обеспечении иска. В ней он просил до вступления в законную силу решения по делу запретить ТЦК, его отделам и комиссиям совершать любые действия по его перемещению, призыву либо направлению в учебный центр или воинскую часть для прохождения военной службы.

Необходимость такой меры заявитель объяснял потребностью обеспечить баланс между публичным интересом государства в проведении мобилизации во время военного положения и его частными интересами.

Почему суд первой инстанции отказал

Киевский окружной административный суд отказал в удовлетворении заявления об обеспечении иска. Суд пришел к выводу, что истец не привел достаточных аргументов и не представил доказательств, которые свидетельствовали бы о необходимости применения такой меры.

В частности, суд не увидел подтверждения того, что непринятие мер обеспечения иска может существенно затруднить защиту либо восстановление прав истца или исполнение будущего решения суда. Также заявитель не доказал наличие других предусмотренных законом оснований для временного судебного вмешательства.

Позиция апелляционного суда

Пересматривая дело, Шестой ААС напомнил, что в соответствии со статьями 150–151 Кодекса административного судопроизводства обеспечение иска допускается только в исключительных случаях. В частности, когда непринятие таких мер может существенно затруднить либо сделать невозможным исполнение будущего решения суда или эффективную защиту прав лица, либо когда имеются очевидные признаки противоправности решений или действий субъекта властных полномочий.

Коллегия судей отметила, что при решении вопроса об обеспечении иска суд должен оценить разумность и соразмерность предлагаемой меры, ее связь с предметом спора, а также последствия такого вмешательства для всех заинтересованных лиц.

Суд также обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, согласно которой применение мер обеспечения иска возможно только при наличии достаточно обоснованного предположения, что без них защита прав лица или исполнение будущего судебного решения будет существенно затруднено либо невозможно.

По мнению апелляционного суда, истец не представил надлежащих и допустимых доказательств того, что на момент обращения с заявлением существовала очевидная опасность причинения вреда его правам либо что без запрета мобилизационных мероприятий восстановление его прав в будущем станет невозможным.

При этом коллегия отдельно подчеркнула, что в рамках данного производства не решался вопрос законности либо незаконности действий ТЦК. Предметом рассмотрения был исключительно вопрос наличия оснований для обеспечения иска до принятия решения по делу по существу.

Также суд обратил внимание, что истец не лишен права повторно подать заявление об обеспечении иска в ходе дальнейшего рассмотрения дела, если для этого возникнут другие основания либо будут представлены новые доказательства.

Решение суда

Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а определение Киевского окружного административного суда — без изменений. Таким образом, на данном этапе рассмотрения дела суд не нашел оснований для временного запрета ТЦК осуществлять в отношении истца мобилизационные мероприятия до разрешения спора по существу.

Постановление по делу 320/52890/25 вступило в законную силу со дня его принятия и в соответствии со статьей 328 КАС Украины не подлежит кассационному обжалованию.

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