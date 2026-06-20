Мужчина заявил о принудительной мобилизации и потребовал записи с бодикамер ТЦК, полиции и пограничников — но не смог убедить суд

Истец утверждал, что записи могут подтвердить физическое принуждение и отсутствие медосмотра, однако суд не увидел оснований для их обеспечения.

Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

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Восьмой апелляционный административный суд оставил без изменений определение Закарпатского окружного административного суда, которым было отказано в обеспечении доказательств по делу об обжаловании призыва на военную службу во время мобилизации. Суд пришел к выводу, что заявитель надлежащим образом не обосновал необходимость обеспечения запрашиваемых видео- и аудиозаписей и не доказал их связь с предметом спора.

Истец обжалует действия по своему призыву на военную службу и приказ о мобилизации. В рамках этого дела он просил суд обеспечить и истребовать видеозаписи с бодикамер пограничников, полицейских и работников ТЦК, записи со служебных автомобилей и стационарных камер наблюдения. По его мнению, эти материалы могли подтвердить применение к нему физического принуждения, непредоставление документов для ознакомления и подписи, а также отсутствие фактического прохождения медицинского осмотра.

Однако апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель не доказал необходимости обеспечения таких доказательств и не объяснил надлежащим образом, какие именно обстоятельства они должны подтверждать в рамках спора о законности призыва. Суд также отдельно отметил, что факт прохождения военно-врачебной комиссии подтверждается соответствующими документами, а не видеозаписями.

Обстоятельства дела

Гражданин обратился в административный суд с иском о признании противоправными действий по его призыву на военную службу и отмене приказа о призыве во время мобилизации.

Вместе с иском он подал ходатайство об истребовании доказательств. В частности, просил получить видео- и аудиозаписи с бодикамер пограничников, полицейских и работников ТЦК, записи со служебных автомобилей и стационарных камер наблюдения, на которых он был зафиксирован во время событий 2 марта 2026 года. Также среди запрашиваемых материалов были приказ о его призыве и мобильный телефон, который, по утверждению истца, находился в распоряжении одного из органов.

Кроме того, истец просил обязать соответствующие органы обеспечить сохранность записей для предотвращения их автоматического удаления или перезаписи, а также предоставить файлы без монтажа и изменений с сохранением метаданных.

После открытия производства Закарпатский окружной административный суд отказал в удовлетворении ходатайства об истребовании доказательств. Впоследствии истец подал отдельное заявление об обеспечении доказательств, однако и в его удовлетворении суд отказал.

Суд первой инстанции указал, что заявитель не объяснил, для подтверждения каких именно обстоятельств необходимо обеспечить соответствующие доказательства и как они связаны с предметом спора.

Не согласившись с таким решением, истец подал апелляционную жалобу. Он указывал, что видеозаписи необходимы не только для установления факта отсутствия медицинского осмотра, но и для подтверждения применения к нему физического принуждения работниками ТЦК и СП, а также непредоставления документов для ознакомления и подписи. По его мнению, такие обстоятельства свидетельствуют о нарушении процедуры призыва и могут подтверждать незаконность мобилизации.

Позиция апелляционного суда

Восьмой апелляционный административный суд проанализировал положения статей 114–116 Кодекса административного судопроизводства Украины, регулирующие вопросы обеспечения доказательств.

Коллегия судей напомнила, что обеспечение доказательств допускается тогда, когда имеются основания полагать, что доказательство может быть утрачено либо его представление в будущем станет невозможным или существенно затрудненным. При этом лицо должно не только указать доказательства, которые просит обеспечить, но и обосновать, какие именно обстоятельства они подтверждают и почему существует необходимость в их обеспечении.

Суд обратил внимание, что предметом спора по данному делу являются действия по призыву истца на военную службу и приказ о его призыве во время мобилизации.

В то же время апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что заявитель не обосновал надлежащим образом, для подтверждения каких обстоятельств необходимо обеспечить запрашиваемые записи и каким образом они связаны с предметом рассмотрения.

Отдельно коллегия судей обратила внимание на доводы об отсутствии медицинского осмотра. Суд отметил, что прохождение военно-врачебной комиссии подтверждается направлением на медицинский осмотр, карточкой обследования и медицинского осмотра ВВК, постановлением военно-врачебной комиссии и другими соответствующими документами.

По мнению суда, видео- и аудиозаписи не являются теми доказательствами, которыми могут подтверждаться обстоятельства наличия либо отсутствия медицинского осмотра.

Также апелляционный суд подчеркнул, что относимость и допустимость доказательств, их объем и способ обеспечения находятся в непосредственной связи с предметом иска и содержанием исковых требований.

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу по делу № 260/1777/26, что Закарпатский окружной административный суд правильно установил обстоятельства дела и принял решение с соблюдением требований процессуального закона.

В результате апелляционная жалоба была оставлена без удовлетворения, а определение об отказе в обеспечении доказательств — без изменений.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в кассационном порядке в течение тридцати дней.

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