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Пассажирка поезда Одесса—Киев обвинила мужчину в домогательствах: полиция расследует дело

19:39, 19 июня 2026
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Женщина утверждает, что проснулась от прикосновений незнакомого мужчины, — следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.
Пассажирка поезда Одесса—Киев обвинила мужчину в домогательствах: полиция расследует дело
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Правоохранители начали расследование после заявления женщины о домогательствах в плацкартном вагоне поезда Одесса—Киев. По ее словам, ночью неизвестный мужчина прикасался к ее телу без согласия.

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Полиция Киева открыла уголовное производство по факту инцидента, который произошел в вагоне поезда сообщением Одесса—Киев.

Как сообщили в полиции, к правоохранителям обратилась жительница Киева, которая заявила, что во время поездки в плацкартном вагоне неизвестный мужчина трогал части ее тела.

По словам женщины, около четырех часов утра она проснулась от того, что кто-то прикасался к ее груди. Сначала пассажирка подумала, что ей показалось, однако, открыв глаза, увидела рядом мужчину. Она утверждает, что после этого мужчина пересел ближе и снова начал прикасаться к ее руке, пытаясь добраться до груди.

Позже женщина обратилась к проводнику и сообщила об инциденте. В публикации в соцсетях она также отметила, что после обращения в полицию ей якобы отказали в реагировании на месте происшествия. Кроме того, по ее словам, на вопрос о причинах своих действий мужчина ответил: «Извините, мне захотелось».

В то же время мужчина отрицает свою вину. В соцсетях он указал, что женат и имеет пятерых детей. Ехал в Киев с сыном с инвалидностью на плановое обследование. Также утверждает, что ночью выходил с верхнего места в плацкарте только за водой.

Следователи Дарницкого управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 153 Уголовного кодекса Украины — сексуальное насилие, то есть совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего лица.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей и собирают доказательства. Досудебное расследование продолжается.

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Национальная полиция полиция Киев Укрзализныця

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