Владимир Зеленский дал Александру Лукашенко неделю на вывод техники от границы с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вдоль границы с Украиной размещена техника, которая корректирует огонь по украинской территории во время обстрелов. В связи с этим он обратился к лидеру Беларуси Александру Лукашенко с требованием убрать ее в течение недели.

Об этом Глава государства заявил во время общения с журналистами.

«Я не обижаюсь на слова Лукашенко, но вдоль границ Украины находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Даю неделю на ее вывод, иначе это сделаем мы», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает ее вывода в течение семи дней. Если этого не произойдет, по словам Зеленского, Украина будет действовать самостоятельно.

Глава государства добавил, что Беларусь сегодня — одна из главных стран-поставщиков для российской армии, и Лукашенко может это остановить.