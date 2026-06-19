Володимир Зеленський дав Олександру Лукашенку тиждень на виведення техніки від кордону з Україною

Президент попередив про можливі дії у відповідь, якщо техніку не буде відведено.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що вздовж кордону з Україною розміщена техніка, яка коригує вогонь по українській території під час обстрілів. У зв’язку з цим він звернувся до лідера Білорусі Олександра Лукашенка із вимогою прибрати її протягом тижня.

Про це Глава держави заявив під час спілкування з журналістами.

«Я не ображаюся на слова Лукашенка, але вздовж кордонів України знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню. Даю тиждень на її виведення, інакше це зробимо ми», – сказав Володимир Зеленський.

Президент він наголосив, що Україна очікує її виведення протягом семи днів. Якщо цього не станеться, за словами Зеленського, Україна діятиме самостійно.

Глава держави додав, що Білорусь сьогодні — одна з головних країн-постачальників для російської армії та Лукашенко може це зупинити.

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