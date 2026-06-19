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Президент Гондурасу Насрі Асфура вперше прибув до України — делегація подолала понад 11 тисяч кілометрів

18:37, 19 червня 2026
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Візит став першим для очільника Гондурасу від початку його президентства.
Президент Гондурасу Насрі Асфура вперше прибув до України — делегація подолала понад 11 тисяч кілометрів
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Президент Республіки Гондурас Насрі Асфура здійснив свій перший візит до України. Під час перебування в Києві він розпочав програму візиту зі вшанування пам’яті українських воїнів, які загинули, захищаючи державу від російської агресії.

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Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, такий крок є важливим жестом поваги до українських захисників і захисниць, які віддали життя за свободу, мир та незалежність України.

«Цінуємо таку підтримку, солідарність із нашим народом і розуміння того, через що сьогодні проходить Україна», — зазначив глава держави.

Також до української столиці разом із президентом Гондурасу прибула міністерка закордонних справ країни Мирея Агуеро.

В «Укрзалізниці» повідомили, що делегація подолала понад 11 тисяч кілометрів від столиці Гондурасу до Києва. У компанії зауважили, що хоча сьогодні в Гондурасі немає пасажирської залізниці, на карті залізничної дипломатії України з’явився ще один прапор.

«Укрзалізниця» подякувала делегації за підтримку та солідарність з Україною, а також висловила готовність ділитися досвідом роботи залізниці в умовах війни.

Володимир Зеленський також висловив вдячність усім українським захисникам і захисницям, які загинули в боротьбі за Україну, наголосивши на важливості збереження пам’яті про їхній подвиг.

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Україна Володимир Зеленський

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