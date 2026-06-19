Пасажирка потяга Одеса—Київ звинуватила чоловіка в домаганнях: поліція розслідує справу

Жінка стверджує, що прокинулася від дотиків незнайомого чоловіка, — слідчі встановлюють усі обставини події.

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Правоохоронці розпочали розслідування після заяви жінки про домагання у плацкартному вагоні потяга Одеса—Київ. За її словами, вночі невідомий чоловік торкався її тіла без згоди.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за фактом інциденту, який стався у вагоні потяга сполученням Одеса—Київ.

Як повідомили у поліції, до правоохоронців звернулася мешканка Києва, яка заявила, що під час поїздки в плацкартному вагоні невідомий чоловік чіпав її частини тіла.

За словами жінки, близько четвертої ранку вона прокинулася від того, що хтось торкався її грудей. Спочатку пасажирка подумала, що їй здалося, однак, відкривши очі, побачила чоловіка поруч. Вона стверджує, що після цього чоловік пересів ближче та знову почав торкатися її руки, намагаючись дістатися до грудей.

Пізніше жінка звернулася до провідника та повідомила про інцидент. У дописі в соцмережах вона також зазначила, що після звернення до поліції їй нібито відмовили в реагуванні на місці події. Крім того, за її словами, на запитання про причини своїх дій чоловік відповів: «Вибачте, мені захотілося».

Натомість чоловік заперечує свою провину. У соцмережах він вказав, що одружений та має п’ятеро дітей. Їхав до Києва з сином з інвалідністю на планове обстеження. Також стверджує, що вночі виходив із верхнього місця в плацкарті лише по воду.

Слідчі Дарницького управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство, тобто вчинення будь-яких насильницьких дій сексуального характеру, не пов’язаних із проникненням у тіло іншої особи, без добровільної згоди потерпілої особи.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, опитують свідків та збирають докази. Досудове розслідування триває.

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