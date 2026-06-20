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В Черкасской области трое подростков пытали 17-летнего парня в гараже — начато уголовное производство

11:49, 20 июня 2026
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В Черкасском районе полиция расследует пытки 17-летнего парня, к которым, по данным следствия, причастны трое несовершеннолетних от 15 до 17 лет.
В Черкасской области трое подростков пытали 17-летнего парня в гараже — начато уголовное производство
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Полиция расследует факт пыток несовершеннолетнего в Черкасском районе. Правоохранители уже установили троих подростков, которых подозревают в издевательствах над 17-летним юношей.

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Как сообщили в полиции, в отделение обратилась мать потерпевшего. Женщина сообщила, что над её сыном издевались знакомые. На место происшествия выехали руководство полиции и следственно-оперативная группа.

По предварительным данным, в тот же день трое несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет пригласили своего товарища в гаражное помещение. Там они избили юношу, унижали его и подвергали различным формам издевательств.

Полицейские установили всех участников происшествия и доставили их в отделение полиции. Подростков опросили в присутствии родителей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

В настоящее время продолжаются следственные действия. В ближайшее время по согласованию с прокуратурой будет решён вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и окончательной правовой квалификации их действий.

Причины жестокого обращения с несовершеннолетним и все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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