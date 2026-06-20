Пенсія у 60 під загрозою: кому доведеться докуповувати стаж уже у 2027 році

Якщо для призначення пенсії не вистачає страхового стажу, українці можуть його докупити, сплачуючи добровільні внески до Пенсійного фонду, причому в окремих випадках оформити таку послугу можна дистанційно через онлайн-сервіси.

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Українці, яким бракує страхового стажу для призначення пенсії, можуть самостійно його докупити. У багатьох випадках це можна зробити навіть дистанційно через електронні сервіси, без особистого відвідування державних установ.

Вимоги до тривалості страхового стажу в Україні поступово зростають. Уже у 2027 році для оформлення пенсії за віком у 60 років необхідно буде мати щонайменше 34 роки офіційного стажу. Якщо людина не накопичила необхідний період роботи, вона може або продовжити трудову діяльність, або скористатися механізмом добровільної сплати внесків.

Законодавство передбачає також можливість виходу на пенсію у більш пізньому віці. Так, у 63 роки достатньо буде мати не менше 24 років страхового стажу, а після досягнення 65 років мінімальна вимога становитиме 15 років.

Скільки коштує докупити стаж і як це зробити

Вартість одного місяця страхового стажу залежить від мінімальної заробітної плати, оскільки сума внеску розраховується як 22% від її розміру. Наразі для зарахування поточних місяців до страхового стажу потрібно сплачувати 1 902,34 гривні щомісяця. Якщо ж необхідно компенсувати періоди, коли внески раніше не сплачувалися, сума збільшується удвічі і становить 3 804,68 гривні за кожен місяць.

Порядок оформлення залежить від того, за який період людина планує сплачувати внески. Для зарахування поточного стажу достатньо укласти договір про добровільну участь через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Такий договір можна оформити онлайн за кілька хвилин.

Якщо ж потрібно докупити стаж за минулі роки, звертатися доведеться до податкової служби. У цьому випадку договір укладається безпосередньо в органах ДПС за місцем реєстрації. Завдяки цим механізмам громадяни можуть самостійно врегулювати питання нестачі страхового стажу та підготуватися до отримання пенсійних виплат у майбутньому.

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