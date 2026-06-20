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Повернення із СЗЧ: як повернутися на службу без проблем в дорозі

14:49, 20 червня 2026
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Повернутися на службу можна онлайн або офлайн.
Повернення із СЗЧ: як повернутися на службу без проблем в дорозі
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Для військовослужбовців, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно, і які вирішили повернутися на службу, до 20 вересня 2026 року діє спрощений механізм  повернення до війська в одну з 55 визначених військових частин. Про це нагадав Полтавський обласний ТЦК.

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Повернутися на службу можна онлайн або офлайн:

- подати рапорт через застосунок Армія+,

- прибути напряму до обраної військової частини (для ЗСУ та ДССТ)

- звернутися до 1-го або 2- го центрів рекрутингу ЗСУ (лише для ЗСУ).

«Але дорогою до визначеної військової частини військовослужбовця можуть зупинити представники поліції, ТЦК та СП або ВСП.

В такому випадку йому необхідно показати підтвердження, що він прямує до місця служби після погодження рапорту», - заявили у ТЦК.

Як це зробити:

- якщо повернення відбувається через подання рапорту в застосунку Армія+, таким підтвердженням є біла стрічка "У дорозі" в Армія ID.

- якщо рапорт на повернення поданий через рекрутинговий центр, підтвердженням є паперовий припис.

«Це потрібно зробити, не перевищивши терміни дії Підтвердження», - підкреслили у ТЦК.

Які становлять:

- для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ - 5 діб,

- для військовослужбовців НГУ -  48 годин після сповіщення про підписання наказу Командувача НГУ в Армія+.

«Якщо військовослужбовець надав  підтвердження, але його все одно затримали, необхідно звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України з питань повернення на службу:

0 800 605 100.

 Міністерство оборони України  наголошує, що контакт-центр МОУ з питань повернення на службу супроводжує військовослужбовців, які повертаються після СЗЧ, на кожному кроці – від подання рапорту до зарахування у військову частину», - додали у ТЦК.

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