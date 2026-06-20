Повернення із СЗЧ: як повернутися на службу без проблем в дорозі
Для військовослужбовців, у яких СЗЧ зафіксовано до 12 червня 2026 року включно, і які вирішили повернутися на службу, до 20 вересня 2026 року діє спрощений механізм повернення до війська в одну з 55 визначених військових частин. Про це нагадав Полтавський обласний ТЦК.
Повернутися на службу можна онлайн або офлайн:
- подати рапорт через застосунок Армія+,
- прибути напряму до обраної військової частини (для ЗСУ та ДССТ)
- звернутися до 1-го або 2- го центрів рекрутингу ЗСУ (лише для ЗСУ).
«Але дорогою до визначеної військової частини військовослужбовця можуть зупинити представники поліції, ТЦК та СП або ВСП.
В такому випадку йому необхідно показати підтвердження, що він прямує до місця служби після погодження рапорту», - заявили у ТЦК.
Як це зробити:
- якщо повернення відбувається через подання рапорту в застосунку Армія+, таким підтвердженням є біла стрічка "У дорозі" в Армія ID.
- якщо рапорт на повернення поданий через рекрутинговий центр, підтвердженням є паперовий припис.
«Це потрібно зробити, не перевищивши терміни дії Підтвердження», - підкреслили у ТЦК.
Які становлять:
- для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ - 5 діб,
- для військовослужбовців НГУ - 48 годин після сповіщення про підписання наказу Командувача НГУ в Армія+.
«Якщо військовослужбовець надав підтвердження, але його все одно затримали, необхідно звернутися на гарячу лінію Міністерства оборони України з питань повернення на службу:
0 800 605 100.
Міністерство оборони України наголошує, що контакт-центр МОУ з питань повернення на службу супроводжує військовослужбовців, які повертаються після СЗЧ, на кожному кроці – від подання рапорту до зарахування у військову частину», - додали у ТЦК.
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