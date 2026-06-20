Молния ударила в палаточный городок в Германии: пострадали девять человек, среди них ребенок

На юго-западе Германии молния попала в палаточный городок во время мощной грозы, в результате чего пострадали девять человек, среди которых 13-летний ребенок.

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На юго-западе Германии во время мощной грозы молния ударила в палаточный лагерь, где находились участники спортивного мероприятия. В результате инцидента травмы получили девять человек, в том числе 13-летний ребенок.

Происшествие произошло в ночь на 20 июня в городе Раштатт недалеко от границы с Францией. Во время непогоды люди пытались укрепить палатки, которые повреждал сильный ветер. Именно тогда на территорию лагеря ударила молния, пишет Tagesschau.

Среди пострадавших — восемь взрослых и один ребенок. Один из пострадавших получил серьезные травмы, однако его жизни ничего не угрожает. Шестерых человек доставили в больницы для оказания медицинской помощи.

Еще один случай произошел в районе города Ройтлинген, где молния ударила рядом с женщиной, проходившей через стадион. Она также получила травмы.

По данным немецких СМИ, перед непогодой регион накрыла сильная жара — температура воздуха достигала около 35 градусов. Гроза привела к многочисленным последствиям: поваленным деревьям, локальным подтоплениям, перебоям с электроснабжением и срыву ряда массовых мероприятий, в частности фестиваля возле города Тутлинген.

В районе Ройтлингена часть жителей временно осталась без электроэнергии из-за двух ударов молнии по объектам энергетической инфраструктуры.

Синоптики предупреждают, что уже в ближайшее время регион вновь ожидают высокие температуры и новые грозы. По прогнозам Немецкой метеорологической службы, в течение выходных и в начале следующей недели могут быть зафиксированы новые температурные рекорды.

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