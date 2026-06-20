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Продажі пального пішли вгору: ринок заробив понад 221 млрд грн за п’ять місяців

22:00, 20 червня 2026
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За п’ять місяців 2026 року в Україні реалізували понад 3,3 млрд літрів пального, що на 11,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Продажі пального пішли вгору: ринок заробив понад 221 млрд грн за п’ять місяців
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Продажі пального в Україні за п’ять місяців 2026 року зросли на 11,5%, а виторг ринку перевищив 221 млрд грн. Водночас кількість фіскалізованих точок продажу збільшилася майже на третину, що свідчить про подальшу детінізацію галузі. Про це повідомили у парламентському Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики.

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Зазначається, що у січні–травні 2026 року в Україні було реалізовано 3,319 млрд літрів пального, що на 341 млн літрів або 11,45% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Загальний виторг від продажу пального за цей період сягнув 221,1 млрд грн, що на 70,5 млрд грн або 46,8% перевищує показник за п’ять місяців 2025 року.

У комітеті зазначили, що із загального приросту виторгу близько 17,3 млрд грн забезпечило саме збільшення обсягів реалізації пального. Це становить майже чверть від загального приросту доходів ринку.

Крім того, продовжує зростати кількість фіскалізованих точок продажу. Середня кількість реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які працювали у сфері торгівлі пальним у січні–травні 2026 року, становила 21 052 одиниці. Це на 5 043 РРО або 31,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вважається, що така динаміка свідчить про розширення мережі легальних точок продажу та ефективність заходів із детінізації ринку.

Водночас у комітеті наголосили, що проблема нелегальних автозаправних станцій залишається актуальною. Попри результати роботи правоохоронних органів, зокрема Бюро економічної безпеки та Національної поліції, боротьба з тіньовим сегментом ринку пального має бути доведена до завершення.

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Україна АЗС

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