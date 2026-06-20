Шесть судимостей не остановили: мужчина украл духи на 4700 грн из «Евы» и оказался за решеткой

В Хмельницком мужчину, имеющего шесть судимостей, приговорили к 5 годам 6 месяцам лишения свободы за повторную кражу двух флаконов парфюмерии из магазина «Ева» на сумму 4700 гривен, совершенную во время военного положения.

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Житель Хмельницкого, имеющий шесть судимостей, преимущественно за кражи, вновь совершил преступление. Суд признал его виновным в повторной краже, совершённой в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины). Об этом сообщили в Хмельницком горрайонном суде.

Согласно обстоятельствам дела № 686/6496/26, находясь в помещении магазина «Ева» на улице Каменецкой в Хмельницком, обвиняемый тайно похитил два флакона мужской туалетной воды марки «Trussardi» общей стоимостью 4700 гривен.

Установленные судом обстоятельства подтверждаются доказательствами, непосредственно исследованными в судебном заседании: показаниями самого обвиняемого и представителя потерпевшего, видеозаписями с камер наблюдения, расположенных в магазине.

По результатам судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый осознавал свои действия и мог руководить ими.

Каким-либо психическим заболеванием, которое в настоящее время лишало бы его возможности осознавать свои действия и руководить ими, он не страдает. У него выявлены эмоционально неустойчивое расстройство личности импульсивного типа, психические и поведенческие расстройства вследствие сочетанного употребления алкоголя и каннабиса, синдром зависимости; такие же расстройства имелись и в период совершения инкриминируемого ему преступления. В применении к нему принудительных мер медицинского характера необходимости нет.

При таких обстоятельствах суд признал его вменяемым и ответственным за содеянное.

Обвиняемый признал свою вину, что суд признал обстоятельством, смягчающим наказание, а инкриминированное ему обстоятельство, отягчающее наказание, — «рецидив преступлений» — суд исключил из обвинения, поскольку оно одновременно образует такой признак, как «повторность», влияющий на квалификацию деяния.

Хмельницкий горрайонный суд признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 185 УК Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы. На приговор может быть подана апелляция.

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