Опасные инфекции из отпуска: какие болезни можно привезти из-за границы летом

Малярия, лихорадка денге, гепатит А, кишечные инфекции и другие опасные заболевания, остаются распространенными во многих популярных туристических странах.

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Несмотря на войну в Украине, многие граждане летом отправляются в отпуск за границу, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Турция, Египет, Греция, Испания, Италия, Таиланд и другие популярные туристические направления ежегодно привлекают тысячи украинцев. Вместе с тем путешествия могут скрывать не только приятные впечатления, но и риски для здоровья.

Врачи предупреждают, что некоторые инфекционные заболевания, распространённые в других странах, в Украине встречаются редко или вовсе не являются характерными. Поэтому туристы могут привезти домой опасные болезни, о которых даже не подозревают.

Малярия: опасная болезнь, которую переносят комары

Малярия остаётся одной из самых опасных инфекций в мире. Заболевание распространено во многих странах Африки, Южной Азии, Центральной и Южной Америки.

Инфекция передаётся через укусы заражённых комаров. Симптомы могут появиться через несколько дней или даже недель после возвращения домой. Среди них — высокая температура, озноб, сильная слабость, головная боль и боли в мышцах.

Без своевременного лечения малярия может представлять угрозу для жизни.

Лихорадка денге: стремительно распространяется в мире

В последние годы значительно выросло количество случаев лихорадки денге. Чаще всего инфекция встречается в странах Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и на некоторых курортах Карибского бассейна.

Болезнь также передаётся через укусы комаров. Для неё характерны высокая температура, сильная боль в суставах и мышцах, сыпь и выраженная слабость.

В тяжёлых случаях денге может приводить к серьёзным осложнениям.

Гепатит А: инфекция грязных рук и загрязнённой воды

Вирусный гепатит А распространён во многих странах с тёплым климатом и недостаточным уровнем санитарии.

Заразиться можно через воду, пищу или грязные руки. Особенно опасными могут быть лёд в напитках, немытые овощи и фрукты, а также еда, приобретённая у уличных торговцев.

Симптомы включают тошноту, слабость, потерю аппетита, боль в животе и желтуху.

Кишечные инфекции: самая распространённая проблема туристов

Одной из самых частых причин обращения путешественников к врачам остаются кишечные инфекции.

Сальмонеллёз, шигеллёз, ротавирусная инфекция, брюшной тиф и даже холера могут передаваться через некачественную воду и продукты питания.

Риск повышается при употреблении сырых морепродуктов, недостаточно термически обработанного мяса, непастеризованных молочных продуктов и блюд из уличных заведений питания.

Паразитарные заболевания: опасность, о которой часто забывают

В тропических странах туристы могут заразиться различными паразитарными инфекциями.

Некоторые паразиты попадают в организм через загрязнённую воду или пищу, другие — во время купания в пресных водоёмах или контакта с заражённой почвой.

Такие заболевания могут длительное время протекать бессимптомно и проявиться уже после возвращения с отдыха.

Бешенство: риск после контакта с животными

Во время отдыха за границей туристы нередко контактируют с бездомными собаками, кошками или даже обезьянами.

Медики подчёркивают: любой укус, царапина или попадание слюны животного на повреждённую кожу является поводом для немедленного обращения к врачу.

Бешенство относится к смертельно опасным заболеваниям, однако своевременная вакцинация после контакта с животным позволяет предотвратить развитие болезни.

Как снизить риск заражения во время путешествия

Специалисты советуют перед поездкой проверить эпидемическую ситуацию в стране назначения и узнать, нужны ли дополнительные прививки.

Во время отдыха следует:

пить только бутилированную или кипячёную воду;

регулярно мыть руки;

избегать сомнительной уличной еды;

тщательно мыть овощи и фрукты;

пользоваться репеллентами от насекомых;

избегать контактов с бездомными животными.

Когда после путешествия нужно обратиться к врачу

После возвращения из-за границы не стоит игнорировать такие симптомы, как:

высокая температура;

сыпь;

длительная диарея;

рвота;

желтуха;

сильная слабость;

необъяснимая боль в мышцах или суставах.

В таких случаях необходимо сообщить врачу о недавнем путешествии. Это поможет быстрее установить правильный диагноз и начать лечение.

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