Венгрия отменила запрет на украинские СМИ, введенный при Викторе Орбане

В Венгрии назвали блокировку украинских изданий ошибкой правительства Виктора Орбана.

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Власти Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, который был введен при Викторе Орбане. Об этом сообщил министр социальных отношений и культуры Венгрии Золтан Тарр.

По его словам, решение о разблокировке украинских медиа было принято совместно с Министерством иностранных дел страны.

Тарр напомнил, что запрет на украинские издания был введен в 2025 году в ответ на решение Украины ограничить деятельность отдельных венгерских СМИ.

«Нельзя путать СМИ, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей независимой прессой ни в Венгрии, ни на международном уровне. Свергнутое правительство постоянно работало над тем, чтобы рыть рвы, и блокировка этих изданий не имела другой цели», — сказал министр.

По его словам, нынешнее правительство делает ставку на улучшение добрососедских отношений, что также должно положительно повлиять на положение венгерской общины за пределами страны.

«Наша задача — налаживание добрососедских отношений, что будет способствовать улучшению положения венгров за рубежом — это общее национальное дело. Двигаясь этим путем, благодаря нашему предыдущему историческому соглашению мы за несколько недель достигли большего, чем отстраненное правительство за 16 лет», — добавил Тарр.

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