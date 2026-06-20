Кирилл Буданов: начинается строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни

Проект Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни был согласован.

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Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что Украина наконец начинает строительство Музея Революции Достоинства и Мемориала Героев Небесной Сотни.

По его словам, на общественных слушаниях эксперты, архитекторы и семьи Героев согласовали проект Национального мемориального комплекса, и вскоре начнется его строительство.

«Мы обязаны сделать это быстро и профессионально. Это наш долг перед памятью павших Героев. Слишком долго этого ждут семьи погибших майдановцев и всё украинское общество. И мы это сделаем», — заявил Буданов.

Он подчеркнул, что музей и мемориал должны стать пространством памяти о подвиге, который кардинально повлиял на формирование современной украинской нации и стал неотъемлемой частью национальной идентичности.

«Мемориал Героев Небесной Сотни должен стать местом памяти, достоинства и силы. Местом, где каждое следующее поколение украинцев сможет понять цену нашей свободы», — подчеркнул Кирилл Буданов.

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