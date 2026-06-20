Невикористання власником торговельної марки протягом 5 років  є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на неї — ВС

ВС погодився з висновками судів, зазначивши, що правова охорона торговельної марки не може використовуватися лише для обмеження діяльності інших суб'єктів.

Фото: delawareinc.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Невикористання власником зареєстрованої торговельної марки протягом п'яти років без поважних причин є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва на неї відповідно до статті 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Особа, яка подала заявки на реєстрацію тотожних або схожих позначень як торговельних марок і якій може бути відмовлено в реєстрації через наявність раніше зареєстрованого свідоцтва, має законний інтерес для звернення до суду з позовом про дострокове припинення дії такого свідоцтва.

6 травня Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу особи у справі за позовом компанії ДАНДЖАК, ЛЛС (DANJAQ, LLC) до особи, ДО «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій» про дострокове припинення дії свідоцтва України на комбіновану торговельну марку та зобов`язання вчинити дії.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилалась на те, що особа тривалий час (щонайменше п'ять останніх років) не використовує спірну торговельну марку для послуг 35 та 45 класів МКТП, для яких вона зареєстрована, що відповідно до ч. 4 ст. 18 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» є підставою для припинення її правової охорони.

Відповідач заперечував, посилаючись на те, що використовував марку через вебсайти та в діловому листуванні, а подальше використання стало неможливим через військову агресію РФ та окупацію міста Маріуполя, де він здійснював підприємницьку діяльність

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, позов задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що позивач довів факт фактичного невикористання торговельної марки протягом п'яти років, а відповідач не надав доказів її реального використання саме ним як власником свідоцтва, а також не довів поважності причин такого невикористання. Позивач довів наявність законного інтересу, пов’язаного з поданням заявок на реєстрацію схожих позначень.

ВС погодився з висновками судів, зазначивши, що правова охорона торговельної марки не може використовуватися лише для обмеження діяльності інших суб'єктів. Якщо марка не використовується в Україні безперервно протягом п'яти років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва, будь-яка особа має право вимагати дострокового припинення її дії.

Відповідно до ст. 18 ЗУ «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» та положень статей 197, 198 Угоди про асоціацію, торговельна марка підлягає припиненню, якщо вона не використовується безперервно протягом п’яти років щодо товарів і послуг, для яких зареєстрована, за відсутності поважних причин для невикористання.

ВС зазначив, що обов’язок доведення факту використання торговельної марки покладається саме на її власника. При цьому використання має бути реальним і стосуватися конкретних класів МКТП, для яких надано правову охорону. Формальні дії (зокрема реєстрація доменів чи листування без підтвердження фактичного надання товарів або послуг) не є належним доказом використання.

ВС також підкреслив, що форс-мажорні обставини, зокрема воєнний стан, не є автоматично поважною причиною невикористання та підлягають оцінці у сукупності з іншими доказами. Крім того, перебіг п’ятирічного строку невикористання не переривається зміною власника торговельної марки.

У цій справі відповідач не довів фактичного використання знака щодо відповідних класів МКТП, а подані ним докази не підтверджували реального комерційного використання торговельної марки.

Суди обґрунтовано визнали правомірним дострокове припинення дії свідоцтва через тривале невикористання ТМ без поважних причин.

Детальніше з текстом постанови ВС від 06 травня 2026 року у справі № 757/39111/24 (провадження № 61-15800св25) можна ознайомитися за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.