Орган влади не може судитися із ЗМІ за критику як бізнес — Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, коли держорган не має права захищати «ділову репутацію».

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Орган виконавчої влади, наділений державними повноваженнями та фінансований з бюджету, не може захищати ділову репутацію від критики ЗМІ у спосіб, передбачений для суб'єктів господарювання, залучених до конкурентної діяльності на ринку. Фінансування позивачем іншої юридичної особи та покладення на нього управлінських функцій щодо неї не є підставою для висновку, що інформація, поширена стосовно такої юридичної особи, порушує немайнові права (принижує ділову репутацію) самого органу виконавчої влади. Такий висновок зробив Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду.

27 травня 2026 року КЦС ВС розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу особи та ГО у справі за позовом Державного управління справами (далі – ДУС) до особи, ГО, третя особа – Національний природний парк «Синьогора», про спростування недостовірної інформації та захист ділової репутації.

На обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що в мережі Інтернет була опублікована інформація про нібито отримання підпорядкованою ДУС установою (ДО «Резиденція «Синьогора») збитків у значному розмірі, яку позивач вважав недостовірною та такою, що формує негативне уявлення про ефективність його діяльності.

Справу суди розглядали неодноразово.

Суд першої інстанції позов задовольнив, мотивуючи своє рішення тим, що поширена відповідачами інформація є недостовірною, принижує ділову репутацію позивача, що може призвести до формування у суспільстві негативного ставлення до нього. При цьому інформація негативного характеру щодо ДУС викладена у формі фактичних тверджень, а не оціночних суджень.

Апеляційний суд не погодився з висновками суду першої інстанції в частині визначеного способу спростування інформації, змінив його резолютивну частину лише щодо способу спростування, вказавши на необхідність виключення персональних даних і оприлюднення лише частини рішення суду як достатнього способу захисту.

ВС не погодився з висновками судів, судові рішення скасував, ухвалив нове судове рішення, яким відмовив у задоволенні позову з огляду на таке.

Поширення інформації про діяльність підпорядкованої державному органу установи саме по собі не свідчить про порушення ділової репутації такого органу, навіть якщо він здійснює її фінансування чи управління.

Для задоволення позову про захист ділової репутації необхідно довести, що поширена інформація стосується безпосередньо позивача та порушує його особисті немайнові права.

ВС наголосив, що державні органи, які реалізують владні повноваження та фінансуються з бюджету, підлягають ширшим межам суспільної критики, ніж приватні особи чи суб’єкти господарювання. З урахуванням практики ЄСПЛ дифамаційні позови органів державної влади можуть створювати непропорційне обмеження свободи вираження поглядів, тому не завжди переслідують легітимну мету захисту репутації у розумінні ст. 10 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Відповідно до Положення ДУС є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів.

Тобто ДУС є спеціальним державним органом, який є головним розпорядником бюджетних коштів.

У цій справі спірна публікація стосувалася діяльності ДО «Резиденція «Синьогора», а не безпосередньо ДУС, підстав для захисту ділової репутації ДУС не було. Сам факт здійснення ДУС функцій управління та фінансування цієї установи не означає, що будь-яка інформація про підпорядковану організацію автоматично порушує ділову репутацію державного органу.

Детальніше з текстом постанови ВС від 27 травня 2026 року у справі № 357/1265/22 (провадження № 61-5888св25) можна ознайомитися за посиланням.

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