Можно ли подписать новый контракт во время СОЧ — ТЦК разъяснил ключевое условие возвращения на службу

Сначала необходимо официально вернуться в часть и восстановить статус в списках личного состава.

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Пока военнослужащий официально находится в статусе самовольного оставления части (СОЧ), заключить новый контракт невозможно. Сначала необходимо вернуться на службу, пройти оформление в части, быть зачисленным в списки личного состава и восстановить выплаты и обеспечение. Только после этого допускается подписание нового контракта.

В Хмельницком областном ТЦК и СП пояснили, что алгоритм возвращения для ВСУ, ГССТ и НГУ предусматривает несколько вариантов подачи заявления и разные сроки рассмотрения.

По прибытии в воинскую часть военнослужащего оформляют, зачисляют в списки личного состава и восстанавливают выплаты и обеспечение. Только после этого он может заключить новый тип контракта.

В ТЦК разъяснили порядок возвращения для военнослужащих ВСУ, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии через приложение «Армия+».

После подачи рапорта в приложении военнослужащий выбирает часть, а документ проходит проверку. Для ВСУ и ГССТ этот процесс длится до семи дней, для НГУ — до 96 часов. Для нацгвардейцев функция подачи рапорта через «Армия+» временно недоступна из-за технических работ.

В случае одобрения военнослужащие ВСУ и ГССТ имеют пять суток на прибытие в часть, а в приложении появляется статус «В пути», подтверждающий участие в программе возвращения после СЗЧ. Для военнослужащих НГУ после согласования необходимо дождаться уведомления о подписании приказа командующего НГУ, после чего на прибытие в часть отводится 48 часов.

По прибытии порядок оформления зависит от того, был ли военнослужащий исключен из списков прежней части. Если нет, его зачисляют в списки временно прибывшего личного состава и возобновляют продовольственное обеспечение, а после издания приказа — денежное и другие виды обеспечения. Если же исключение уже произошло, зачисление в списки личного состава и возобновление обеспечения происходит в день прибытия.

Также вернуться на службу можно напрямую через выбранную воинскую часть. В таком случае военнослужащий подает рапорт на месте и сразу зачисляется в списки временно прибывшего личного состава. Проверка данных длится до семи дней, после чего возобновляются денежное и другие виды обеспечения.

Еще один вариант — обращение в 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск или 2-й Центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск ВСУ. После подачи рапорта и его согласования центр выдает бумажное предписание, подтверждающее участие в программе возвращения после СЗЧ. На прибытие в часть отводится пять суток.

В приложении «Армия+» после фиксации отсутствия на службе появляется соответствующее уведомление. Военнослужащий может подать рапорт о возвращении, выбрать структуру и часть, указать желаемое направление службы, гражданскую специальность и предыдущий опыт. При наличии прилагаются копии военных документов и другие необходимые документы.

В ТЦК подчеркнули, что военнослужащие могут выбирать новую часть только в пределах той структуры, в которой проходили службу ранее. Если отсутствие на службе было зафиксировано после 12 июня 2026 года, подать рапорт через приложение невозможно.

После согласования рапорта статус в приложении меняется на «В пути». Для военнослужащих ВСУ и ДССТ это означает возможность сразу отправляться в часть. Военнослужащие НГУ должны дождаться отдельного уведомления о подписании приказа командующего, после чего могут отправляться к месту службы.

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