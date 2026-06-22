  1. В Україні

Чи можна підписати новий контракт під час СЗЧ – ТЦК пояснив ключову умову повернення до служби

07:36, 22 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спочатку необхідно офіційно повернутися до частини та відновити статус у списках особового складу.
Чи можна підписати новий контракт під час СЗЧ – ТЦК пояснив ключову умову повернення до служби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поки військовослужбовець офіційно перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), укласти новий контракт неможливо. Спершу необхідно повернутися до служби, пройти оформлення в частині, бути зарахованим до списків особового складу та відновити виплати й забезпечення. Лише після цього допускається підписання нового контракту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП пояснили, що алгоритм повернення для ЗСУ, ДССТ і НГУ передбачає кілька варіантів подання та різні строки опрацювання.

Після прибуття до військової частини військовослужбовця оформлюють, зараховують до списків особового складу та відновлюють виплати й забезпечення. Лише після цього він може укласти новий тип контракту.

У ТЦК пояснили порядок повернення для військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії через застосунок «Армія+».

Після подання рапорту в застосунку військовий обирає частину, а документ проходить перевірку. Для ЗСУ та ДССТ цей процес триває до семи днів, для НГУ — до 96 годин. Для нацгвардійців функціонал подання рапорту через «Армія+» тимчасово недоступний через технічні роботи.

У разі погодження військовослужбовці ЗСУ та ДССТ мають п’ять діб на прибуття до частини, а в застосунку з’являється статус «У дорозі», який підтверджує участь у програмі повернення після СЗЧ. Для військовослужбовців НГУ після погодження необхідно дочекатися повідомлення про підписання наказу командувача НГУ, після чого на прибуття до частини відводиться 48 годин.

Після прибуття порядок оформлення залежить від того, чи був військовослужбовець виключений зі списків попередньої частини. Якщо ні, його зараховують до списків тимчасово прибулого особового складу та поновлюють продовольче забезпечення, а після видання наказу — грошове та інші види забезпечення. Якщо ж виключення вже відбулося, зарахування до списків особового складу та відновлення забезпечення відбувається в день прибуття.

Також повернутися на службу можна безпосередньо через обрану військову частину. У такому випадку військовослужбовець подає рапорт на місці та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу. Перевірка даних триває до семи днів, після чого відновлюються грошове та інші види забезпечення.

Ще один варіант — звернення до 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ або 2-го центру рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Після подання рапорту та його погодження центр видає паперовий припис, який підтверджує участь у програмі повернення після СЗЧ. На прибуття до частини відводиться п’ять діб.

У «Армія+» після фіксації відсутності на службі з’являється відповідне сповіщення. Військовослужбовець може подати рапорт на повернення, обрати структуру та частину, вказати бажаний напрям служби, цивільну спеціальність і попередній досвід. За наявності додаються копії військових документів та інші необхідні документи.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці можуть обирати нову частину лише в межах тієї структури, у якій проходили службу раніше. Якщо СЗЧ було зафіксоване після 12 червня 2026 року, подати рапорт через застосунок неможливо.

Після погодження рапорту статус у застосунку змінюється на «У дорозі». Для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ це означає можливість одразу вирушати до частини. Військовослужбовці НГУ мають дочекатися окремого повідомлення про підписання наказу командувача, після чого можуть вирушати до місця служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові контракт військовослужбовці ТЦК військова служба СЗЧ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Працівників прифронтових територій хочуть звільнити від ПДФО: у Раді пропонують нову податкову гарантію

У Верховній Раді пропонують запровадити податкові гарантії для працівників у прифронтових районах, які працюють у зонах підвищеного ризику.

Конкурс на посаду Генпрокурора чи зміна конституційного балансу: які ризики містить законопроєкт 15343

Європейський стандарт чи правовий експеримент: чому запропонована депутатами модель призначення Генпрокурора потребує доопрацювання.

ВРП скасувала покарання судді зі Львова Юрію Бориславському, якого звинувачували у «затягуванні» справ про п’яне водіння

ВРП скасувала дисциплінарне стягнення судді зі Львова, який масово закривав справи про п’яне водіння.

Індивідуальний номер на авто можуть знищити, а власники втратити гроші: чому у водіїв є лише рік

Отримання індивідуального номерного знака за довіреністю спрощує процедуру для водіїв, проте ігнорування строків отримання чи перереєстрації авто загрожує втратою замовлення та коштів.

Працівникам прифронтових територій можуть надати новий статус із надбавками та страховим захистом — що пропонують у Раді

Законопроєкт встановлює окремий статус для осіб, які забезпечують життєдіяльність у зонах бойових дій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]