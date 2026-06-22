Чи можна підписати новий контракт під час СЗЧ – ТЦК пояснив ключову умову повернення до служби

Спочатку необхідно офіційно повернутися до частини та відновити статус у списках особового складу.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поки військовослужбовець офіційно перебуває у статусі самовільного залишення частини (СЗЧ), укласти новий контракт неможливо. Спершу необхідно повернутися до служби, пройти оформлення в частині, бути зарахованим до списків особового складу та відновити виплати й забезпечення. Лише після цього допускається підписання нового контракту.

У Хмельницькому обласному ТЦК та СП пояснили, що алгоритм повернення для ЗСУ, ДССТ і НГУ передбачає кілька варіантів подання та різні строки опрацювання.

Після прибуття до військової частини військовослужбовця оформлюють, зараховують до списків особового складу та відновлюють виплати й забезпечення. Лише після цього він може укласти новий тип контракту.

У ТЦК пояснили порядок повернення для військовослужбовців ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії через застосунок «Армія+».

Після подання рапорту в застосунку військовий обирає частину, а документ проходить перевірку. Для ЗСУ та ДССТ цей процес триває до семи днів, для НГУ — до 96 годин. Для нацгвардійців функціонал подання рапорту через «Армія+» тимчасово недоступний через технічні роботи.

У разі погодження військовослужбовці ЗСУ та ДССТ мають п’ять діб на прибуття до частини, а в застосунку з’являється статус «У дорозі», який підтверджує участь у програмі повернення після СЗЧ. Для військовослужбовців НГУ після погодження необхідно дочекатися повідомлення про підписання наказу командувача НГУ, після чого на прибуття до частини відводиться 48 годин.

Після прибуття порядок оформлення залежить від того, чи був військовослужбовець виключений зі списків попередньої частини. Якщо ні, його зараховують до списків тимчасово прибулого особового складу та поновлюють продовольче забезпечення, а після видання наказу — грошове та інші види забезпечення. Якщо ж виключення вже відбулося, зарахування до списків особового складу та відновлення забезпечення відбувається в день прибуття.

Також повернутися на службу можна безпосередньо через обрану військову частину. У такому випадку військовослужбовець подає рапорт на місці та одразу зараховується до списків тимчасово прибулого особового складу. Перевірка даних триває до семи днів, після чого відновлюються грошове та інші види забезпечення.

Ще один варіант — звернення до 1-го Центру рекрутингу Сухопутних військ або 2-го центру рекрутингу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Після подання рапорту та його погодження центр видає паперовий припис, який підтверджує участь у програмі повернення після СЗЧ. На прибуття до частини відводиться п’ять діб.

У «Армія+» після фіксації відсутності на службі з’являється відповідне сповіщення. Військовослужбовець може подати рапорт на повернення, обрати структуру та частину, вказати бажаний напрям служби, цивільну спеціальність і попередній досвід. За наявності додаються копії військових документів та інші необхідні документи.

У ТЦК наголосили, що військовослужбовці можуть обирати нову частину лише в межах тієї структури, у якій проходили службу раніше. Якщо СЗЧ було зафіксоване після 12 червня 2026 року, подати рапорт через застосунок неможливо.

Після погодження рапорту статус у застосунку змінюється на «У дорозі». Для військовослужбовців ЗСУ та ДССТ це означає можливість одразу вирушати до частини. Військовослужбовці НГУ мають дочекатися окремого повідомлення про підписання наказу командувача, після чого можуть вирушати до місця служби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.