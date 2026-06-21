В Тернополе сотрудники ТЦК призвали недееспособного мужчину с инвалидностью II группы — удалось ли вернуть его со службы

Лицо, находившееся под опекой и страдавшее психическим расстройством, призвали без его согласия и уведомления опекуна.

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Опекун недееспособного гражданина обратился в Тернопольский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки и воинской части. Исковые требования включали признание противоправными действий по призыву на военную службу во время мобилизации, признание незаконным и отмену постановления постоянно действующей военно-врачебной комиссии о годности к военной службе, отмену приказа о призыве и приказа о зачислении в списки личного состава воинской части, а также обязательство уволить гражданина с военной службы.

Обстоятельства дела

Основанием для иска послужило то, что данное лицо является недееспособным, имеет инвалидность II группы пожизненно и над ним установлена опека. Волеизъявление относительно прохождения военной службы по контракту или по собственному желанию отсутствует, поскольку гражданин не осознает значение своих действий и не может ими управлять. Призыв состоялся 30 сентября 2025 года без учета статуса лица с инвалидностью и без уведомления опекуна.

Судом установлено, что решением Козовского районного суда Тернопольской области от 22 мая 2024 года (дело № 951/940/23), вступившим в законную силу 3 июля 2024 года, гражданин был признан недееспособным и ему был назначен опекун. Гражданин имеет инвалидность II группы, что подтверждается соответствующей справкой медико-социальной экспертной комиссии.

Во время призыва лицо было доставлено сотрудниками полиции в территориальный центр комплектования, где оно прошло военно-медицинскую комиссию. По результатам осмотра 29 сентября 2025 года оно было признано годным к военной службе (справка ВМК № 2025-0929-1905-4853-7). На основании этого приказом начальника территориального центра комплектования от 30 сентября 2025 года № 2284 гражданин был призван на военную службу в ходе мобилизации и направлен в воинскую часть. Впоследствии он был зачислен в списки личного состава.

Что решил суд

Тернопольский окружной административный суд по делу № 500/6609/25 частично удовлетворил иск.

Суд исходил из положений статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которой лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации (могут быть приняты исключительно по контракту при наличии желания). Также были учтены статус недееспособности и заключение судебно-психиатрического эксперта о параноидной шизофрении, хроническом психическом расстройстве, при котором лицо не может осознавать значение своих действий.

Суд признал противоправными действия территориального центра комплектования в отношении призыва, признал противоправным и отменил постановление военно-медицинской комиссии о годности к военной службе, а также отменил приказ о призыве в соответствующей части.

Что касается приказа о зачислении в списки личного состава воинской части, суд отметил, что такой приказ утратил силу, поэтому его отмена не является надлежащим способом защиты. Вместо этого суд обязал воинскую часть уволить гражданина с военной службы и исключить из списков личного состава, поскольку призыв был осуществлен с нарушением закона. Суд сослался на принцип эффективной защиты нарушенных прав, верховенства права и практику Европейского суда по правам человека в отношении «надлежащего управления» и восстановления нарушенных прав.

В удовлетворении остальных требований отказано. В пользу опекуна взыскана судебная пошлина в размере 968 гривен 96 копеек за счет бюджетных ассигнований территориального центра комплектования.

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