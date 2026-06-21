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Как отличить настоящий фискальный чек от подделки — в ГНС назвали 4 основных признака

20:29, 21 июня 2026
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Налоговики объяснили, какие реквизиты обязательно должны быть в чеке, чтобы он подтверждал покупку и гарантировал права потребителя.
Как отличить настоящий фискальный чек от подделки — в ГНС назвали 4 основных признака
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Главное управление ГНС в Одесской области напомнило, что фискальный чек является защитой для покупателя, ведь он подтверждает факт приобретения товара или услуги и дает право на возврат товара или гарантийное обслуживание.

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Кроме того, чек свидетельствует о том, что субъект хозяйствования работает официально и платит налоги. В то же время в ГНС подчеркивают, что важно убедиться, что документ не является поддельным.

Налоговики назвали четыре основных признака подлинного фискального чека.

В верхней части документа должны быть указаны название предприятия, название хозяйственной единицы, её адрес и код предприятия.

Также в чеке должны содержаться названия товаров или услуг, их количество и стоимость.

Обязательными реквизитами являются форма оплаты, информация о налогах и общая сумма покупки.

Кроме того, подлинный фискальный чек всегда содержит фискальный номер, дату, время проведения операции и номер чека.

В ГНС отметили, что документ может содержать и другие обязательные реквизиты, а также дополнительную информацию, предусмотренную налоговыми требованиями.

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налоговая ГНС

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