В Киеве суд отказал в отсрочке военнообязанному, чей брат погиб в результате ракетного удара — названа причина

Суд пришел к выводу, что закон связывает право на отсрочку с гибелью при выполнении оборонных задач.

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Киевский окружной административный суд рассмотрел в порядке упрощенного искового производства административное дело по иску военнообязанного к Комиссии по рассмотрению вопросов предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации при территориальном центре комплектования и социальной поддержки о признании противоправным и отмене решения.

Обстоятельства дела

Истец обратился в комиссию с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на основании пункта 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» как родной брат лица, погибшего в результате военных действий.

К заявлению были приложены документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства о рождении), факт смерти брата (медицинское свидетельство о смерти от 27.06.2022, справка о причине смерти) и обстоятельства гибели — ранение в результате взрыва во время ракетного обстрела города Киева. Истец также сослался на то, что ранее ему уже предоставляли отсрочку по этим основаниям в 2024 году.

Комиссия рассмотрела заявление и протоколом № 37 от 10.10.2025 отказала в предоставлении отсрочки, указав, что «оснований для отсрочки нет». Уведомлением № 05/7204 от 10.10.2025 истца уведомили об отказе. Комиссия считала, что для применения пункта 4 части 3 статьи 23 Закона гибель близкого родственника должна быть связана с прохождением военной службы или непосредственным участием в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, чего в материалах дела подтверждено не было.

Истец обжаловал решение комиссии, считая его формальным и немотивированным, и сослался на практику Третьего апелляционного административного суда.

Что решил суд

Киевский окружной административный суд по делу № 320/63792/25 отказал в удовлетворении административного иска в полном объеме.

Суд признал, что решение комиссии об отказе в предоставлении отсрочки является правомерным.

Суд установил, что пункт 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предусматривает отсрочку для военнообязанных, «близкие родственники которых (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также в ходе обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины в период действия военного положения».

Суд пришел к выводу, что данная норма связывает право на отсрочку не только с фактом смерти близкого родственника в период военного положения, а именно с его гибелью (исчезновением без вести) во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны. Факт смерти гражданского лица в результате взрыва во время обстрела, при отсутствии подтверждения участия погибшего в таких мероприятиях, не является достаточным основанием для отсрочки.

Суд отметил, что представленные истцом документы подтверждают лишь родственные связи и факт смерти от ранений в результате военных действий, но не содержат доказательств того, что погибший осуществлял мероприятия по обороне государства. Предыдущее предоставление отсрочки в 2024 году не создает безусловного права на ее продление, поскольку каждое обращение рассматривается отдельно.

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