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Граждане, родившиеся после 1991 года на временно оккупированных территориях, могут получить удостоверение личности для возвращения в Украину

19:17, 21 июня 2026
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Документ действителен только для пересечения границы и въезда на подконтрольную территорию.
Граждане, родившиеся после 1991 года на временно оккупированных территориях, могут получить удостоверение личности для возвращения в Украину
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Граждане Украины, родившиеся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях, в отношении которых отсутствуют данные в Едином государственном демографическом реестре и которые в настоящее время находятся за пределами подконтрольной Украине территории, могут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину в зарубежных дипломатических учреждениях. Документ выдается исключительно для пересечения государственной границы и въезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщили в Комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

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Удостоверение будет оформляться бесплатно в определенных зарубежных дипломатических учреждениях Украины. В частности, это Посольство Украины в Республике Беларусь, Посольство Украины в Грузии, Посольство Украины в Республике Армения, Посольство Украины в Республике Казахстан, Посольство Украины в Турецкой Республике, а также Генеральное консульство Украины в Стамбуле и Генеральное консульство Украины в Анталии.

Документирование будет осуществляться в рамках экспериментального проекта, который продлится один год и реализуется в соответствии с постановлением правительства от 4 июня 2026 года № 736. В нем определен подробный порядок оформления удостоверения личности для возвращения в Украину.

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Украина гражданство оккупированные территории

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