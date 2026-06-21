Граждане, родившиеся после 1991 года на временно оккупированных территориях, могут получить удостоверение личности для возвращения в Украину

Документ действителен только для пересечения границы и въезда на подконтрольную территорию.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины, родившиеся после 24 августа 1991 года на временно оккупированных территориях, в отношении которых отсутствуют данные в Едином государственном демографическом реестре и которые в настоящее время находятся за пределами подконтрольной Украине территории, могут оформить удостоверение личности для возвращения в Украину в зарубежных дипломатических учреждениях. Документ выдается исключительно для пересечения государственной границы и въезда на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщили в Комитете по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Удостоверение будет оформляться бесплатно в определенных зарубежных дипломатических учреждениях Украины. В частности, это Посольство Украины в Республике Беларусь, Посольство Украины в Грузии, Посольство Украины в Республике Армения, Посольство Украины в Республике Казахстан, Посольство Украины в Турецкой Республике, а также Генеральное консульство Украины в Стамбуле и Генеральное консульство Украины в Анталии.

Документирование будет осуществляться в рамках экспериментального проекта, который продлится один год и реализуется в соответствии с постановлением правительства от 4 июня 2026 года № 736. В нем определен подробный порядок оформления удостоверения личности для возвращения в Украину.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.