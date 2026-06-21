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Дорога к границе с Польшей восстановлена: завершен масштабный ремонт трассы М-07 Киев — Ковель — Ягодин

18:59, 21 июня 2026
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Менее чем за три месяца на ключевом международном маршруте было обновлено более 150 тыс. м² дорожного покрытия.
Дорога к границе с Польшей восстановлена: завершен масштабный ремонт трассы М-07 Киев — Ковель — Ягодин
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На международной автомобильной дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин, которая обеспечивает движение к украинско-польской границе и пункту пропуска «Ягодин – Дорогуск», завершили масштабные работы по восстановлению дорожного покрытия. Ремонт длился менее трех месяцев, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Волынской области.

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На автомобильной дороге государственного значения М-07 Киев – Ковель – Ягодин (в направлении г. Люблин) в пределах Волынской области завершили устранение деформаций дорожного покрытия методом укладки крупных плит.

Как только позволили погодные условия, дорожно-ремонтные бригады двух подрядных организаций приступили к укладке горячей асфальтобетонной смеси на определенных участках трассы.

Менее чем за три месяца на наиболее проблемных участках маршрута восстановили около 153 тыс. м² поврежденного покрытия. Дополнительно еще почти 14 тыс. м² дороги М-07 отремонтировали ямочным способом и методом пневмоструйного ремонта.

Качество материалов и все этапы работ — от подготовки участков до проверки уже уложенного асфальтобетона — контролировались заказчиком, Службой восстановления в Волынской области, посредством технического надзора и лабораторных проверок. Отдельно контроль за качеством выполнения работ осуществляло государственное предприятие «Дорожный научно-технический центр».

В настоящее время на автодороге М-07 ведутся работы по герметизации трещин. Это должно предотвратить дальнейшее разрушение покрытия и продлить срок его эксплуатации. После завершения всех ремонтных работ на обновленных участках планируется нанести дорожную разметку для повышения безопасности движения.

Общая протяженность автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель – Ягодин (на г. Люблин) в пределах Волынской области составляет 158,4 км. Из них почти 35 км — это участки первой категории с разделенными проездами, где каждый имеет по две полосы движения в одном направлении.

М-07 является одним из ключевых международных транспортных коридоров Украины. Она обеспечивает сообщение столицы с пунктом пропуска «Ягодин — Дорогуск» на границе с Польшей. Во время военного положения эта трасса имеет особое значение для логистики, экспорта украинской продукции, международных перевозок и стабильной транспортной связи со странами Европейского Союза.

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Польша дороги пересечение границы

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