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От 7 до 12 дней — Минобороны определило сроки возвращения военнослужащих со статусом СЗЧ в подразделения

17:29, 21 июня 2026
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Рапорты, поданные через «Армия+», рекрутинговые центры или части, будут рассматриваться в течение 7 дней, после чего предоставляется до 5 суток на прибытие.
От 7 до 12 дней — Минобороны определило сроки возвращения военнослужащих со статусом СЗЧ в подразделения
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Минобороны установило сроки и порядок восстановления в Вооруженных Силах Украины военнослужащих, имеющих статус СЗЧ, в частности в Сухопутных войсках. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск.

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В случае подачи рапорта через приложение «Армия+» его рассмотрение длится до 7 дней. После согласования военнослужащему предоставляется 5 суток для прибытия в воинскую часть. В приложении «Армия ID» после согласования появляется статус «В пути», который подтверждает участие в программе возвращения после СЗЧ. Этот статус необходимо предъявить в случае остановки представителями ТЦК и СП, ВСП или Национальной полиции.

Если военнослужащий обращается непосредственно в воинскую часть, он подает рапорт на месте и сразу зачисляется в списки временно прибывшего личного состава с возобновлением продовольственного обеспечения. Часть проверяет представленные данные в течение до 7 дней. После согласования начинается процедура зачисления в списки личного состава с возобновлением денежного и других видов обеспечения.

В случае обращения через 1-й Центр рекрутинга Сухопутных войск рапорт передается в выбранную часть, которая рассматривает его в течение 7 дней. После согласования рекрутинговый центр выдает бумажное распоряжение, подтверждающее участие в программе возвращения после СЗЧ. Документ действует 5 дней и также подлежит предъявлению в случае проверки на маршруте.

По прибытии в часть дальнейшее оформление зависит от статуса военнослужащего. Если лицо ещё не исключено из списков прежней части, его зачисляют во временно прибывший личный состав с возобновлением продовольственного обеспечения, а полное обеспечение возобновляется после приказа о зачислении.

Если военнослужащего уже исключили из списков прежней части, его в день прибытия зачисляют в новое подразделение с одновременным возобновлением денежного и других видов обеспечения.

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военные Минобороны военная служба СЗЧ

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