Что делать, если по дороге в воинскую часть после самовольного оставления части вас остановили полиция, ТЦК или ВСП — разъяснение

В ТЦК разъяснили порядок действий и перечень документов, которые необходимо иметь при себе.

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Если во время следования в воинскую часть после самовольного оставления части вас остановили представители полиции, ТЦК или Военной службы правопорядка, необходимо предъявить подтверждение того, что вы направляетесь к месту службы после согласования рапорта.

Если рапорт подан через приложение «Армия+», таким подтверждением является отметка «В пути» в Армия ID (белая полоска). В случае подачи рапорта через рекрутинговый центр подтверждением является бумажное предписание.

Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта такое подтверждение действует в течение 5 суток. Военнослужащие Национальной гвардии Украины должны прибыть в воинскую часть в течение 48 часов после получения уведомления о подписании приказа командующего НГУ в приложении «Армия+».

В Хмельницком областном ТЦК и СП отмечают: если подтверждение было предъявлено, но лицо все равно задержали, в Министерстве обороны советуют обращаться на горячую линию по вопросам возвращения на службу по номеру 0 800 605 100.

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