  1. В Украине

Что делать, если по дороге в воинскую часть после самовольного оставления части вас остановили полиция, ТЦК или ВСП — разъяснение

18:41, 21 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В ТЦК разъяснили порядок действий и перечень документов, которые необходимо иметь при себе.
Что делать, если по дороге в воинскую часть после самовольного оставления части вас остановили полиция, ТЦК или ВСП — разъяснение
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если во время следования в воинскую часть после самовольного оставления части вас остановили представители полиции, ТЦК или Военной службы правопорядка, необходимо предъявить подтверждение того, что вы направляетесь к месту службы после согласования рапорта.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Если рапорт подан через приложение «Армия+», таким подтверждением является отметка «В пути» в Армия ID (белая полоска). В случае подачи рапорта через рекрутинговый центр подтверждением является бумажное предписание.

Для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной специальной службы транспорта такое подтверждение действует в течение 5 суток. Военнослужащие Национальной гвардии Украины должны прибыть в воинскую часть в течение 48 часов после получения уведомления о подписании приказа командующего НГУ в приложении «Армия+».

В Хмельницком областном ТЦК и СП отмечают: если подтверждение было предъявлено, но лицо все равно задержали, в Министерстве обороны советуют обращаться на горячую линию по вопросам возвращения на службу по номеру 0 800 605 100.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

военные ТЦК Минобороны военная служба СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд признал право ТЦК обжаловать решения в семейных спорах из-за возможного влияния на мобилизацию

ТЦК получило право вмешиваться в семейные споры, если они влияют на мобилизацию — позиция Верховного Суда.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]