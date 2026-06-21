  1. В Украине

Большинство случаев самовольного оставления частей фиксируется в учебных центрах ВСУ — как меняется подход к подготовке новобранцев

18:05, 21 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Киевском областном ТЦК отмечают, что самовольное оставление частей чаще всего происходит в первые недели службы из-за страха и дезориентации.
Большинство случаев самовольного оставления частей фиксируется в учебных центрах ВСУ — как меняется подход к подготовке новобранцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Большинство случаев самовольного оставления частей происходят ещё в учебных центрах — в первые недели службы или перед направлением в боевые подразделения. Как отмечают в Киевском областном ТЦК и СП, за такими случаями часто стоят дезориентация, страх и непонимание дальнейших этапов службы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Чтобы сократить количество самовольных оставлений частей и помочь мобилизованным пройти начальный период адаптации, в армии ввели программу подготовки новобранцев перед базовой военной подготовкой.

Проект стартовал в апреле 2025 года по инициативе военного омбудсмена Ольги Решетиловой. Пилотный этап был опробован в одном из учебных центров, а с сентября, при поддержке Генерального штаба, программу расширили на все части, где проходит базовая общевойсковая подготовка мобилизованных.

В Командовании Сухопутных войск сообщали, что в апреле было зафиксировано снижение количества случаев самоубийств среди мобилизованных в учебных центрах на 14% по сравнению с прошлым летом.

По прибытии в учебный центр и до начала базовой общевойсковой подготовки мобилизованные в течение трех дней проходят адаптационные занятия. Они включают тренинги по правовым вопросам, финансовой грамотности, психологической поддержке и истории Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ ТЦК мобилизация военнообязанный СЗЧ

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Верховный Суд признал право ТЦК обжаловать решения в семейных спорах из-за возможного влияния на мобилизацию

ТЦК получило право вмешиваться в семейные споры, если они влияют на мобилизацию — позиция Верховного Суда.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Суд под прицелом Брюсселя: для вступления в ЕС Украина должна создать золотой стандарт отбора судей

Первый кластер переговоров с ЕС открыт — что именно Украина уже успела сделать, где прячутся наибольшие риски и почему жесткие судейские конкурсы являются билетом Украины в Европейский Союз.

Верховный Суд объяснил, когда ПФУ может отменить индексацию военной пенсии

Может ли Пенсионный фонд законно прекратить выплату индексации после того, как военный выиграл суд по перерасчету денежного довольствия.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]