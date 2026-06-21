Большинство случаев самовольного оставления частей фиксируется в учебных центрах ВСУ — как меняется подход к подготовке новобранцев

В Киевском областном ТЦК отмечают, что самовольное оставление частей чаще всего происходит в первые недели службы из-за страха и дезориентации.

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Большинство случаев самовольного оставления частей происходят ещё в учебных центрах — в первые недели службы или перед направлением в боевые подразделения. Как отмечают в Киевском областном ТЦК и СП, за такими случаями часто стоят дезориентация, страх и непонимание дальнейших этапов службы.

Чтобы сократить количество самовольных оставлений частей и помочь мобилизованным пройти начальный период адаптации, в армии ввели программу подготовки новобранцев перед базовой военной подготовкой.

Проект стартовал в апреле 2025 года по инициативе военного омбудсмена Ольги Решетиловой. Пилотный этап был опробован в одном из учебных центров, а с сентября, при поддержке Генерального штаба, программу расширили на все части, где проходит базовая общевойсковая подготовка мобилизованных.

В Командовании Сухопутных войск сообщали, что в апреле было зафиксировано снижение количества случаев самоубийств среди мобилизованных в учебных центрах на 14% по сравнению с прошлым летом.

По прибытии в учебный центр и до начала базовой общевойсковой подготовки мобилизованные в течение трех дней проходят адаптационные занятия. Они включают тренинги по правовым вопросам, финансовой грамотности, психологической поддержке и истории Украины.

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