За неделю в водоемах погибли 14 человек, в том числе один ребенок — ГСЧС

ГСЧС фиксирует новые случаи трагедий во время купания и призывает соблюдать правила безопасности у воды.

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Только за прошедшую неделю в результате несчастных случаев на водоемах Украины погибли 14 человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По данным ГСЧС, статистика гибели людей на водных объектах в летний период продолжает расти. Всего с начала июня зафиксировано 64 чрезвычайных происшествия во время купания, в результате которых погибло 53 человека, в том числе 9 детей.

Отдельные трагические случаи произошли недавно в Чернигове и Киеве. В Чернигове из реки Стрижень спасатели извлекли тело мальчика 2015 года рождения. В Киеве на озере Верхнее Выгуровское во время купания нырнул и не всплыл подросток 2011 года рождения. Тела детей были обнаружены и подняты на поверхность сотрудниками ГСЧС.

Спасатели отмечают, что летний отдых у воды часто заканчивается трагедиями из-за пренебрежения правилами безопасности и отсутствия надлежащего присмотра за детьми. В ГСЧС подчеркивают, что взрослые должны постоянно контролировать пребывание детей вблизи водоемов и не оставлять их без присмотра.

Также отмечается, что купание разрешается только на оборудованных пляжах, где дежурят спасательные службы. Для предотвращения несчастных случаев специалисты ГСЧС подготовили инфографику с основными правилами безопасности, которых должны придерживаться как взрослые, так и дети.

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