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За тиждень у водоймах загинули 14 людей, серед них одна дитина – ДСНС

07:18, 22 червня 2026
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ДСНС фіксує нові випадки трагедій під час купання та закликає дотримуватися правил безпеки біля води.
За тиждень у водоймах загинули 14 людей, серед них одна дитина – ДСНС
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Лише за минулий тиждень унаслідок нещасних випадків на водоймах України загинуло 14 людей, серед них одна дитина. Про це повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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За даними ДСНС, статистика загибелі людей на водних об’єктах у літній період продовжує зростати. Загалом із початку червня зафіксовано 64 надзвичайні події під час купання, внаслідок яких загинуло 53 людини, зокрема 9 дітей.

Окремі трагічні випадки сталися нещодавно у Чернігові та Києві. У Чернігові з річки Стрижень рятувальники дістали тіло хлопчика 2015 року народження. У Києві на озері Верхнє Вигурівське під час купання пірнув і не винирнув підліток 2011 року народження. Тіла дітей були виявлені та підняті на поверхню співробітниками ДСНС.

Рятувальники наголошують, що літній відпочинок біля води часто завершується трагедіями через нехтування правилами безпеки та відсутність належного нагляду за дітьми. У ДСНС підкреслюють, що дорослі повинні постійно контролювати перебування дітей поблизу водойм і не залишати їх без нагляду.

Також наголошується, що купання дозволяється лише на обладнаних пляжах, де чергують рятувальні служби. Для запобігання нещасним випадкам фахівці ДСНС підготували інфографіку з базовими правилами безпеки, яких мають дотримуватися як дорослі, так і діти.

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ДСНС Україна

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