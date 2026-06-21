Рядом с Киево-Печерской лаврой планируют построить 80-метровый небоскреб — киевляне выступили против

На сайте КГГА зарегистрирована петиция с требованием остановить застройку на Печерске из-за нарушения высотных ограничений и рисков для исторического наследия.

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На сайте Киевской городской государственной администрации зарегистрирована петиция №14316 с призывом остановить строительство многоэтажного жилого комплекса на улице Князей Острожских, 43/11 в Печерском районе столицы.

В тексте обращения отмечается, что на этом участке начались подготовительные работы к возведению 80-метрового небоскреба. При этом территория расположена в буферной охранной зоне объекта всемирного наследия ЮНЕСКО — Киево-Печерской лавры, где, по словам авторов петиции, новое строительство запрещено, а предельная высота застройки не должна превышать 27 метров.

Речь идет о том, что застройщик ООО «Будинвестиции» планирует возведение 25-этажного здания, которое, как указано в петиции, может частично перекрыть вид на Киево-Печерскую лавру и создать дополнительную нагрузку на транспортную и инженерную инфраструктуру района. Также в обращении указывается, что на территории уже начат демонтаж исторического здания бывшего училища связи. Здание, которому почти 100 лет, построено в стиле конструктивизма и отнесено к ценной исторической застройке.

Авторы петиции подчеркивают, что строительство следует приостановить, и обращаются с требованием к городским органам. В частности, предлагается, чтобы Департамент территориального контроля приостановил действие контрольной карточки в связи с нарушением правил благоустройства и демонтировал строительный забор, который, по утверждению заявителей, выходит за пределы арендованного участка.

Также в петиции содержится призыв к Департаменту градостроительства и архитектуры обратиться в суд с требованием отменить ранее выданные градостроительные условия и ограничения. Отдельно предлагается, чтобы Департамент охраны культурного наследия включил здание училища связи в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия и обеспечил запрет на его снос.

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